Impftermin für Hunde und Katzen

Zwingenberg.Der Verein der Hundefreunde (VdH) Zwingenberg, Alsbach und Umgebung weist auf seinen traditionellen Sammelimpftermin hin, der in diesem Jahr am 16. Februar, Samstag, stattfinden wird. Wie Pressewartin Katharina Mittag schreibt, beginnt die Impfaktion um 14 Uhr und findet auf dem Vereinsgelände am Reutershügel statt.

Ein Tierarzt impft dann sowohl Hunde als auch Katzen, und das sowohl von Mitgliedern des VdH als auch von Nicht-Mitgliedern. Neben der Impfung gibt es auch die Möglichkeit, sein Tier chippen zu lassen. Dabei werden Hund oder Katze mit einem Mikrochip „geimpft“, auf dem eine Identifikationsnummer gespeichert ist.

Anmeldungen von Mitgliedern können auf einer Liste erfolgen, die am schwarzen Brett des VdH-Vereinsheims ausgehängt ist. Nichtmitglieder können ohne Anmeldung ab 14 Uhr kommen und sich eine eventuelle kleine Wartezeit mit Kaffee und Kuchen verkürzen.Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des VdH im Internet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.02.2019