Impftermine gemeinsam vereinbaren

Rodau. Unter der Überschrift „Rodau krempelt die Ärmel hoch“ will die „Rorrer Babbelstubb“ – Dachorganisation der örtlichen Vereine – in Kooperation mit dem Ortsbeirat ältere Bürger dabei unterstützen, sich gegen die vom Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 impfen zu lassen. In einer Mitteilung der „Babbelstubb“ heißt es:

„Die Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum Darmstadt wurde gestartet, erste Termine für Impfungen wurden vergeben. Die Terminvergabe kann über eine Telefonhotline oder ,online‘ im Internet geschehen. Das ist gut organisiert, kann aber aufgrund der erst anlaufenden Impfkampagne zu Problemen führen. Die ,Babbelstubb‘ und der Ortsbeirat möchte diejenigen Rodauer Bürger unterstützen, die sich gerne impfen lassen möchten, sich aber vielleicht nicht getrauen oder nicht die Möglichkeit haben, sich online registrieren zu lassen.“

Heute von 10 bis 13 Uhr im DGH

Die Akteure bieten an, am heutigen Samstag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus bei der Registrierung beziehungsweise der Terminvergabe behilflich zu sein und versprechen: „Sollte nicht sofort ein Termin zur Verfügung stehen, dann kümmern wir uns im Anschluss in den nächsten Tagen darum, bis endlich ein Termin für Sie zur Verfügung steht.“ Für den Besuch des DGH gelten die allgemeinen Hygienevorschriften und Abstandsregeln. red

