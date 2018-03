In 34 Spielen fielen 87 Tore

Anzeige

Zwingenberg.Sieger des Fußballturniers, das der Freizeitsportverein Schlappekicker Zwingenberg am Samstag in der Melibokushalle ausgerichtet hat, wurde die Samba-Zentrale durch ein 2:0 gegen den Vorjahressieger Malisheva, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. In den 34 spannenden Spiele wurden 87 Tore erzielt. Die Platzierungen im Überblick:

1. Samba-Zentrale Einhausen, 2. Malisheva Flörsheim-Dalsheim, 3. Autoklinik Bensheim, 4. Dream-Team Heppenheim, 5. Blau-Weiß Beedenkirchen (mit dem 68-jährigen Peter Giesing als dem ältesten Spieler des Turniers), 6. Blau-Gelb/Panther-Soccers Bensheim, 7. Country-Soccers Zwingenberg, 8. Hutzelschweizer Alsbach, 9. Christuskirche Auerbach, 10. Blickpunkt-Kicker Zwingenberg, 11. Soma Mörfelden, 12. ESV Bensheim.

Der Fairnesspokal, gestiftet von Bürgermeister Dr. Holger Habich, ging an die Blickpunkt-Kicker. Ausgezeichnet wurden die Teams von der Ersten Stadträtin Karin Rettig zusammen mit Alfred Ulrich, dem Vorsitzenden der Schlappekicker, sowie dessen Stellvertreter Hans-Joachim Zubrod. Alle Mannschaften erhielten je einen Pokal und je einen Fußball, die drei Erstplatzierten bekamen zusätzlich noch Bargeld für die Mannschaftskasse. Vorsitzender Alfred Ulrich bedankte sich bei der Stadt Zwingenberg, den Sponsoren, den teilnehmenden Mannschaften, dem DRK Zwingenberg, den Helfern, den Schiedsrichtern Jean-Pierre Dupin, Klaus Fieberling und Werner Zirkler sowie seinen Turnierleiterkollegen Werner Völker und Werner Zirkler.