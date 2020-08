In Brand gesteckte Schultasche gelöscht

Zwingenberg.Am frühen Nachmittag fuhr das Stadtbrandinspektoren-Team mit dem Einsatzleitwagen noch dem kurzen Kerweumzug voraus, wenige später mussten Reiner Schellhaas und Karl-Heinz Zecher dann mit weiteren Kameraden zu einem „echten“ Einsatz ausrücken: Eine Schultasche brannte.

Die Leitstelle Bergstraße setzte die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg am (Kirchweih-)Sonntag um 17 Uhr in Marsch, weil – so die Alarm-Meldung – im Bereich des Rewe-Marktes eine Grasfläche brannte. 14 ehrenamtliche Retter rückten in fünf Fahrzeugen an und erkundeten die Lage, wurden aber in dem beschriebenen Bereich nicht fündig – bis der Blick auf die benachbarte Bahnüberführung fiel, die die Bundesstraße 3 mit der parallel verlaufenden Kreisstraße 67 verbindet:

Dort hatte ein Unbekannter direkt unter der Brückentrasse eine Schultasche inklusive Inhalt in Brand gesetzt, wie Karl-Heinz Zecher berichtet. Das Feuer war schnell gelöscht. Vor Ort war neben den Einsatzkräften der Feuerwehr auch eine Streife der Polizei Bensheim. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.08.2020