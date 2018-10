In diesem Jahr klappt’s auch mit der Skihütte

Zwingenberg.Am bevorstehenden Wochenende lädt der Verschönerungsverein Rodau zur Kirchweih in den Zwingenberger Stadtteil ein, zwei Wochen später starten die Fastnachter des Karnevalvereins „Narrhalla“ mit dem Rathaussturm in die „fünfte Jahreszeit“ – und dann ist schon fast wieder Weihnachten. Kein Wunder also, dass es beim jüngsten Stammtisch der Vereinsvertreter auch um den Weihnachtsmarkt gegangen ist, der traditionell am zweiten Adventswochenende – konkret am Freitag, 7. Dezember, und Samstag, 8. Dezember – auf dem Marktplatz veranstaltet wird. Und eines gleich vorweg:

Die bereits im Rahmen der 40. Auflage des Zwingenberger Weihnachtsmarktes im Jahr 2016 angekündigte Skihütte bleibt nicht länger eine „Fata Morgana“, sondern wird greifbare Realität. Zwei Mal hatte sich die Idee von Rathauschef Holger Habich sozusagen als Luftspiegelung entpuppt – je näher der Weihnachtsmarkttermin heranrückte, desto mehr wurde aus der Holzhütte ein Trugbild –, in diesem Jahr nun wird das 24 Quadratmeter große Bauwerk mit Satteldach und Klappläden an den Fenstern (so die Planung Stand 2016) neben der Bühnen-Hütte auf der Westseite des Marktplatzes errichtet.

Ungläubige, die beim Vereinsvertreter-Stammtisch angesichts der neuerlichen Ankündigung von Habich, in diesem Jahr werde es nun endlich etwas mit der Hütte, fragend die Stimme erhoben, wies Thomas Fath scherzhaft in die Schranken: „Das wird was – ich baue sie ja.“ Dem Vorstandsmitglied des Gewerbevereins und Inhaber eines Holzbau-Unternehmens, der maßgeblichen Anteil an der Weiterentwicklung hat, wurde vom Magistrat nun der erforderliche Auftrag erteilt.

Eine Reihe von Vereinen beteiligt sich an der Finanzierung der Skihütte, deren Kosten vor zwei Jahren mit rund 18 000 Euro angegeben wurden, so Habich beim Stammtisch. Auch Unternehmen – zum Beispiel die Sparkasse – haben Finanzierungszusagen gegeben.

Auf die Skihütten-Idee war Habich gekommen, weil nach dem Rückzugs der „Fröhlichen Jungs“ mit ihrem Weinbrunnen oder des „Sängerkranzes“ mit seinem Zelt immer wieder Stimmen laut wurden, die das Fehlen von (überdachten) Sitzmöglichkeiten beklagten. Bewirtet werden soll die Hütte im alpenländischen Stil von Vereinen, im ersten Jahr allerdings übernimmt ein Team der Stadt den Ausschank.

Mehr Verkaufsbuden

Die Verkaufsbuden wiederum werden von Vereinen und Gewerbetreibenden beschickt. Und weil die Nachfrage größer als das Angebot ist, hat der Magistrat auch den Bau weiterer Weihnachtsmarktbuden in Auftrag gegeben. Ansprechpartnerin für das Thema Weihnachtsmarkt ist die Rathausmitarbeiterin Sandra Freitag, die sich gemeinsam mit Stadträtin Ingrid Germann auch um die Dekoration der Bühnenbude kümmern wird. Mit Ausnahme des Skihüttenprojekts bleibe in Sachen Weihnachsmarkt alles beim Alten, so auch die Zeitplanung: Eröffnet wird der Markt traditionell am Freitag um 17 Uhr, fortgesetzt wird er am Samstag ab 12 Uhr, wobei einige Essens-Anbieter wieder um 11 Uhr öffnen.

