In seelischen Krisen Mut machen und neue Wege aufzeigen

Bergstraße.Die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) des Diakonischen Werkes Bergstraße feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Allerdings muss das Rahmenprogramm zum Jubiläum ausfallen. Seit mehr als 30 Jahren ist die PSKB mit Sitz in Rimbach die erste Anlaufstelle für Menschen in seelischen Krisen oder mit einer psychischen Erkrankung sowie für deren Angehörige im östlichen Teil des Kreises Bergstraße einschließlich von Zwingenberg und Bensheim. Sie ist somit der zentrale Baustein wohnortnaher gemeindepsychiatrischer Versorgung.

Eng untereinander vernetzt

In den vergangenen Jahren hat die PSKB maßgeblich dazu beigetragen, die Weiterentwicklung der Gemeindepsychiatrie zu gestalten. So entstanden die Arbeitsbereiche Betreutes Wohnen mit Wohngemeinschaften und Einzelappartements, Tagesstätten in Wald-Michelbach und Rimbach, Betreutes Wohnen für Familien, Leben in Gastfamilien und die „Sprung-Schance“ als Beratungsangebot für junge Menschen. Alle Mitarbeiter arbeiten eng vernetzt unter dem Dach des Psychosozialen Zentrums sowie mit den anderen Arbeitsbereichen des Diakonischen Werkes Bergstraße zusammen.

Damals wie heute versteht sich die PSKB als Seismograf für gesellschaftliche Entwicklungen. Während es früher – außer der Information zu der psychischen Erkrankung – eher um Fragen im Zusammenhang mit Familie und Partnerschaft ging, stehen heute immer mehr existenzielle und wirtschaftliche Fragen im Vordergrund wie drohender Verlust der Wohnung, Arbeitslosigkeit, Schulden und Probleme mit Ämtern. Dazu kommen körperliche Erkrankungen, Behinderungen oder schwere Schicksalsschläge.

Die Komplexität der Probleme wirkt sich häufig nachteilig auf die seelische Erkrankung aus und schürt oder schafft neue Krisen. Wieder Lebensmut und Vertrauen ins Leben zu entwickeln, ist oft Schwerstarbeit für psychisch kranke Menschen, um Zeiten der Einsamkeit zu überstehen. Zuhören, das Erfassen der aktuellen Situation, Schadensbegrenzung, Stabilisierung, Mut machen, Hoffnung vermitteln und neue Wege aufzeigen stehen bei der Beratung im Vordergrund. Gab es 1990 erst 149 Beratungskontakte, waren es 2019 bereits über 1000. Außer Einzelgesprächen sind auch Paar- oder Familiengespräche möglich. Die Beratung kann einmalig oder über einen längeren Zeitraum hinweg stattfinden. In Krisenzeiten ist oftmals eine engmaschige Begleitung notwendig.

Selbsthilfegruppe aufgebaut

Außer der Beratungstätigkeit sind die Gruppenarbeit sowie die Gestaltung von Festen für die Klienten wichtige Bausteine der Arbeit. Besonders der „Frauentreff am Vormittag“ erfreut sich seit seinem Beginn im November 1998 großer Beliebtheit. Der Kontakt zu den anderen Frauen wird in der Zeit der Pandemie sehr vermisst.

In der Öffentlichkeitsarbeit wurden im Lauf der Jahre viele Veranstaltungen angeboten, darunter zu den Themen Depression im Alter und Entlastung für Angehörige. Auch ein Fachtag „Nicht von schlechten Eltern“ über die Situation von Kindern mit einem psychisch kranken Elternteil wurde ausgerichtet. 1996 wurde die Selbsthilfegruppe Depression in Bensheim initiiert und anfänglich begleitet. Sie wird heute noch rege besucht. Außerdem beteiligen sich die Mitarbeiterinnen der PSKB seit 1997 regelmäßig an den Tagen der seelischen Gesundheit des Kreises Bergstraße. Gerade die Information über psychische Erkrankungen und der Abbau von Stigmatisierung waren und sind wesentliche Elemente der Beratungsarbeit.

Dreimal pro Woche kann man sich in einer offenen Sprechstunde in Rimbach beraten lassen. Hausbesuche und Termine in den Dienststellen des Diakonischen Werkes Bergstraße in Bensheim und Wald-Michelbach sind möglich. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es aber vor allem Telefonberatungen, videobasierte Gespräche und Beratungen im Freien. Termine in der Dienststelle oder zu Hause sind unter Einhaltung der Hygienevorschriften im Einzelfall möglich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.12.2020