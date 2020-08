Info-Truck hält an 18 hessischen Schulen

Seeheim-Jugenheim.Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres starten auch wieder die hessenweiten Informationswochen des Arbeitgeberverbands Hessenmetall, bei denen Berufe der Metall- und Elektro-Industrie vorgestellt werden. Im Rahmen dieser Berufsorientierungswochen besucht der zweigeschossige Info-Truck 18 hessische Schulen und bietet dort Berufsorientierung zum Erleben und Anfassen über 40 Ausbildungsberufe vom Anlagenmechaniker über den Mechatroniker, Fachinformatiker bis hin zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement.

Im direkten Verbreitungsgebiet des Bergsträßer Anzeigers legt der Info-Truck zwar keinen Zwischenstopp ein, dafür aber am 26. und 27. August am Schuldorf Bergstraße in Seeheim-Jugenheim sowie vom 28. bis 31. August an der Alfred-Delp-Schule in Lampertheim.

In einer Pressemitteilung des Arbeitgeberverbands Hessenmetall heißt es: „Die hessische Metall- und Elektro-Industrie sucht Jahr für Jahr rund 4000 neue Auszubildende. Aktuell finden sich noch 600 unbesetzte Ausbildungsplätze zum Start ins Ausbildungsjahr 2020/21 – und viele Unternehmen räumen bis zum Jahresende eine Nachbesetzungsfrist ein. Das sind 4600 Einstiegs-Chancen für junge Menschen in interessante Ausbildungsberufe in Hessens größter Industrie.

Pflichtpraktika fallen aus

„Grund genug, dass wir an die Schulen kommen. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte Berufsorientierung in den Schulen in den vergangenen Monaten praktisch nicht stattfinden“, sagte Dirk Widuch, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen von Hessenmetall. „Da auch die Pflichtpraktika für die Schüler vorerst noch nicht stattfinden können, ist es umso wichtiger, dass sie Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder auf eine andere Art kennenlernen und erleben können. Diese Möglichkeit bietet der Info-Truck. Wir sind daher sehr froh, dass wir unser Angebot mit einem speziell ausgearbeiteten Hygienekonzept durchführen können.“

Der Info-Truck ist sechs Wochen lang auf hessischen Schulhöfen zu Besuch. Mit 80 Quadratmetern Informationsfläche bietet er auf zwei Ebenen eine besonders realitätsnahe Einführung in die Berufswelt der Metall- und Elektro-Industrie. Experimentierstationen und eine digitale Infothek machen die Ausbildungsberufe hautnah erlebbar.

Die persönliche Anwesenheit von Auszubildenden aus umliegenden Unternehmen, ist aufgrund der erforderlichen Hygienemaßnahmen in diesem Jahr nicht möglich. „In Bezug auf die Einbindung von Unternehmen in die Info-Truck-Einsätze war in diesem Jahr ein wenig Kreativität gefragt“, sagte Widuch. „Der Truck wurde mit einem Videokonferenzsystem nachgerüstet und die Unternehmen informieren nun virtuell über ihre Ausbildungsmöglichkeiten.“

Eignungstest und Stellenbörse

Ebenfalls mit an Bord befinden sich ein Eignungstest und die Ausbildungsplatzbörse der Metall- und Elektro-Industrie, in der die Schüler während des Besuchs nach freien Ausbildungsplätzen in ihrer Region schauen können.

„Eine Umfrage unter unseren ausbildenden Mitgliedsunternehmen hat ergeben, dass hessenweit rund 80 Prozent von ihnen so viele Auszubildende übernehmen und Ausbildungsplätze anbieten wollen wie im vergangenen Jahr“, so Widuch.

„Im Umkehrschluss zeigt diese Zahl auch, dass die Krise nicht an allen Unternehmen in der Metall- und Elektro-Industrie spurlos vorübergegangen ist. Aber die Unternehmen stehen auch in schwierigen Zeiten zu ihrer Verantwortung und geben Jugendlichen weiterhin eine Perspektive. Wer in die Ausbildungsplatzbörse schaut, findet für den Raum Südhessen zahlreiche freie Ausbildungsplätze für den Ausbildungsbeginn im kommenden Jahr, aber auch noch die ein oder andere Stelle für Kurzentschlossene zum Ausbildungsbeginn 2020.“

Weitere Informationen zur Ausbildung in den hessischen Metall- und Elektro-Industrie-Unternehmen gibt es im Internet. red

Info: www.ausbildung-me.de www.me-vermitteln.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.08.2020