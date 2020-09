Informationen zum Thema Rente

Zwingenberg.Im Rahmen der Seniorenberatung des Diakonischen Werks Bergstraße wird eine offene Renteninformation angeboten, schreibt Regina Eichler-Walter. Dieses Angebot richtet sich auch an Zwingenberger Bürger ab 60 Jahren. Es gibt Informationen rund um das Thema Rente. Der ehrenamtliche Mitarbeiter Rudi Jakob wird seine Sprechstunde im Oktober wieder aufnehmen. Die Terminabsprache kann über die Telefonnummer 06251/10720 getroffen werden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist es wichtig, zur Sprechstunde eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Die offene Renteninformation wird jeweils an einem Freitag, nämlich am 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember von 9 bis 12 Uhr in der Riedstraße 1 in Bensheim angeboten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020