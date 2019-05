Infrastruktur für E-Mobilität ausgebaut

Bickenbach.Die GGEW AG und die Gemeinde Bickenbach haben einen neuen E-Car-Sharing-Standort in Bickenbach am Bahnhof eingeweiht. Car-Sharing ist ein zukunftsweisendes Mobilitätskonzept, vor allem, wenn hierbei Elektrofahrzeuge eingesetzt werden.

An dem neuen Standort in Bickenbach in der Hartenauer Straße 84 befindet sich eine Ladestation mit zwei Ladepunkten, einen für das E-Car-Sharing-Auto, das dort bereitsteht, und der zweite für andere Elektrofahrzeuge. Beide Ladepunkte haben eine Ladeleistung von jeweils 22 Kilowatt.

Die GGEW AG bietet E-Car-Sharing – neben Bickenbach – an den folgenden Standorten an: Straßenbahnhaltestelle Seeheim-Jugenheim, Bahnhof Zwingenberg, GGEW AG Bensheim (vormals am Bahnhof), Caritasheim Bensheim, Hochstädter Haus Bensheim, Stadthaus Lorsch. Bald folgt ein Standort am Rathaus in Seeheim-Jugenheim. So können die Nutzer flexibel das passende Elektroauto mieten und nebenbei einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

„Als innovativer Energiedienstleister bringen wir nachhaltige und innovative Mobilitätskonzepte in Südhessen mit Kraft voran: mit professioneller Ladeinfrastruktur und E-CarSharing“, erklärt Carsten Hoffmann, Vorstand GGEW AG. „E-CarSharing ist ein Element in einer innovativen Mobilitätsstrategie, die in mehrfacher Hinsicht verantwortlich mit Ressourcen umgeht; ob bei der Herstellung und dem Betrieb des Fahrzeuges oder dem Stellplatzverbrauch. Wir sind stolz darauf, mit unserem kommunalen Energiedienstleister diese Möglichkeit zur Verfügung zu stellen,“ so Markus Hennemann, Bürgermeister der Gemeinde Bickenbach.

Die Nutzung der E-CarSharing-Fahrzeuge ist ganz einfach:

1. Online unter www.ggew.de/produkte/dein-ggew-e-carsharing anmelden und anschließend das Anmeldeformular, den Personalausweis sowie den Führerschein in der GGEW-Geschäftsstelle in Bensheim vorlegen. Der Kunde erhält dann die DriveCard, um das Fahrzeug zu entriegeln. Das Konto wird freigeschaltet.

2. Die Buchung eines GGEW E-CarSharing-Autos erfolgt über die Website drive-carsharing.com.

3. Das Auto muss vor Fahrtbeginn auf Schäden begutachtet werden, um diese gegebenenfalls zu melden.

4. Der Nutzer schaltet das Auto mit der Karte frei.

5. Ladekabel von Auto und Ladestation trennen – Sitz und Spiegel richtig einstellen – und schon kann die Fahrt losgehen.

6. Nach Ankunft am Ladepunkt, muss der Kunde das Kabel wieder mit Ladestation und Auto verbinden.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.05.2019