Die Zwingenbergerin Inge Keil, die seit nahezu 50 Jahren die ehrenamtliche Arbeit der Ortsvereinigung des Deutschen Roten Kreuzes maßgeblich mitgestaltet, feiert am heutigen Samstag, 25. Mai, ihren 80. Geburtstag. Der langjährige DRK-Vorsitzende Kurt Knapp, Ehrenbürgermeister der Stadt Zwingenberg, würdigt Inge Keil „als einen Menschen, der sich in besonderem Maße mit großem Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein nicht nur für das DRK, sondern auch für die Allgemeinheit hohe Verdienste erworben hat“.

Frau Keil hat im Jahre 1974 - zwei Jahre nach Gründung der DRK-Ortsvereinigung Zwingenberg - die Leitung der neu gebildeten Jugendgruppe übernommen und wesenlich mit dazu beigetragen, dass viele Jugendliche später in die aktive Bereitschaft übernommen werden konnten. Damit wurden die Grundlagen und Voraussetzungen für die stetige Aufwärtsentwicklung der DRK-Bereitschaft geschaffen. Im Anschluss an diese verantwortungsvolle Tätigkeit wurde Inge Keil im Jahre 1987 zur Leiterin der Bereitschaftsgruppe gewählt und hat in dieser Funktion viele Jahre mit dem früh verstorbenen Bereitschaftsleiter Kunibert Pirrung zusammengearbeitet.

Auch nach Beendigung ihrer offiziellen Tätigkeit in der Bereitschaft und im Vorstand ist sie als Ehrenbereitschaftsleiterin bis auf den heutigen Tag mit dem DRK eng verbunden. Als Ratgeberin und Ansprechpartnerin ist Inge Keil Bestandteil des DRK Zwingenberg.

Landesehrenbrief verliehen

Ihre großen Verdienste wurden nicht nur mit mehreren Auszeichnungen seitens des Deutschen Roten Kreuzes, sondern auch schon im Jahre 1994 vom Land Hessen mit der Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen – der höchsten Auszeichnung des Landes für ehrenamtliche Tätigkeit – gewürdigt. Die damalige Verleihung dieser hohen Auszeichnung im Rahmen eines Bürgertages der Stadt Zwingenberg, wurde auch von den zahlreich an dieser Veranstaltung teilgenommen Bürgern mit großem Beifall aufgenommen und war sichtbares Zeichen für die Anerkennung ihrer Tätigkeit für die Allgemeinheit.

Kurt Knapp stellt fest: „Der 80. Geburtstag ist deshalb heute ein willkommener Anlass, um Inge Keil herzlich zu gratulieren und ihr Dank und Anerkennung für die von ihr für das Deutsche Rote Kreuz geleistete Arbeit auszusprechen.“ red/BA-Archivbild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.05.2019