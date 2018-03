Anzeige

Zwingenberg.Proppenvolles Haus, begeisterte Zuschauer. Und auf der Bühne im Theater Mobile eine zartgliedrige Kabarettistin, die gefühlt ohne Atemholen fast zwei Stunden lang plaudern kann. Mit ihrem zweiten Kabarettprogramm „Der Teufel trägt Parka“ sorgte Inka Meyer im Alten Amtsgericht für beste Unterhaltung. Schon mit ihrem ersten Programm „Kill me, Kate“ hatte die Newcomerin – sie tritt erst seit 2014mit eigenem Programm als Kabarettistin auf – in Zwingenberg gastiert. Und ebenso wie beim ersten Auftritt hatte Inka Meyer nicht nur viele Pointen, sondern auch Didaktisches im Gepäck.

„Der Teufel trägt Parka“ – klar, dass es da um die Höhen und Tiefen der Modeindustrie und um die vielen Themen drum herum ging, von Pelztierzucht über Diätenwahn und die Infantilisierung der Ernährung bis zum Teleshopping. Als schier unerschöpfliches Reservoir dienten die sogenannten Frauenzeitschriften – mit ihren Anzeigenseiten, aber auch mit ihrem widersprüchlichen redaktionellen Teil („im Editorial wird erklärt, wie man sich selbst zu akzeptieren lernt, im Hauptteil gibt es Tipps zum Abnehmen und hinten sind die Tortenrezepte“). Die Kabarettistin weiß, wovon sie spricht, denn sie absolvierte nicht nur eine Schauspielausbildung, sondern auch ein Studium zur Kommunikationsdesignerin und arbeitete mehrere Jahre für verschiedene Agenturen.

Katzenfell statt Kunstpelz

Das Publikum wird mit reichlich Information versorgt. In Deutschland kaufen wir beim Shoppen etwa 18 Kilogramm Kleider pro Jahr, das sind bis zu 80 einzelne Kleiderstücke. Pro Jahr! Die vermeintlichen Kunstfellbesätze an Mützen-Bommeln und Parkakragen sind in Wirklichkeit heute oft Katzenfelle aus China, das ist billiger. Collagen als Nahrungsergänzungsmittel ist nicht nur viel zu teuer – es wird aus Knorpeln gewonnen und findet sich viel billiger im Wurstsortiment der Rügenwalder Mühle. Es ist auch Quatsch, das einzunehmen, da es als Eiweiß verdaut und ausgeschieden wird. Da könnte man genauso hoffen, durch den Verzehr von Salatblättern zur Fotosynthese fähig zu werden. „Etwa 85 Prozent der Frauen finden ihren Arsch zu dick, drei Prozent finden ihn okay und sind froh, dass sie ihn geheiratet haben“.