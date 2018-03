Anzeige

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Inliner-Auffrischungstraining für Kids“ (Kursnummer: FK 047) hin, der am 29. April, Sonntag, stattfindet. Kursleiter Frank Jakob wendet sich an Kinder jeden „aller Altersklassen“. Veranstaltungsort ist von 13 bis 15.30 Uhr der Melibokusparkplatz in Zwingenberg. Die Teilnahmegebühr beträgt 29 Euro.

In der Kursbeschreibung heißt es über Zielgruppe und Inhalte: „Der Inliner-Kurs richtet sich an fortgeschrittene, leicht geübte Fahrer oder aber an Kinder, die bereits am Sicherheitstraining teilgenommen haben. Nach einer Wiederholung der Kursinhalte werden mit weiterführenden Übungen die Skating-Fertigkeiten weiter ausgebaut.“

Anmeldungen sind im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), möglich – Telefon 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten sind dienstags und freitags jeweils von 9 bis 11 Uhr. red