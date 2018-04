Ins Gefängnis – bei Spareribs und Bier

Anzeige

Zwingenberg.Das traditionelle Maifest des Country- und Western-Clubs „Virginia Hillbillys“ wird am Maifeiertag – gutes Wetter vorausgesetzt – wieder mehrere Hundert Besucher anlocken. Am bewährten Programm der Veranstaltung, zu der die „Virginia Hillbillys“ seit vielen Jahren auf die eigene Ranch einladen, wird sich auch dieses Mal nichts ändern – gefeiert wird am 1. Mai, Dienstag, ab 11 Uhr.

„Hillbilly Heaven“, so heißt das weitläufige Areal in Nachbarschaft zur Kleintierzuchtanlage westlich der Platanenallee. Dort steht seit fast30 Jahren die kleine Westernstadt, die traditionell zum Monatswechsel April/Mai besonders für Familien zu einer beliebten Attraktion wird. Während die Kinder sich beim Goldwaschen in die Zeit des „Wilden Westens“ zurückversetzen lassen, den Spielplatz nutzen oder auf Ponys reiten, landet der eine oder andere Erwachsene schon mal im „Spaßgefängnis“. Gegen einen kleinen Obolus können die Besucher „unliebsame“ Zeitgenossen vom Sheriff verhaften lassen.

Live-Musik von „Saddle up“

Bei kleinen und großen Gästen gleichermaßen beliebt ist die Country- und Western-Musik. Und die kommt nicht aus der „Konserve“, sondern wird gespielt: „Saddle up“, eine Band aus dem Raum Darmstadt, tritt auf.