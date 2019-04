Ins Spaßgefängnis auf der Western-Ranch

Zwingenberg.Das traditionelle Maifest des Zwingenberger Country- und Western-Clubs „Virginia Hillbillys“ wird am Maifeiertag – gutes Wetter vorausgesetzt – sicher wieder mehrere Hundert Besucher anlocken. Am bewährten Programm der Veranstaltung, zu der der Verein seit vielen Jahren auf die eigene Ranch einlädt, wird sich auch dieses Mal nichts ändern: Gefeiert wird am Mittwoch, 1. Mai, ab 11 Uhr.

„Hillbilly Heaven“ – so heißt das weitläufige Areal in Nachbarschaft zur Kleintierzuchtanlage westlich der Platanenallee in Zwingenberg. Dort steht seit fast 30 Jahren die kleine Westernstadt, die traditionell zum 1. Mai besonders für Familien zu einer beliebten Attraktion wird.

Während die Kinder sich beim Goldwaschen in die Zeit des „Wilden Westens“ zurückversetzen lassen, den Spielplatz nutzen oder auf Ponys reiten, landet der eine oder andere Erwachsene schon mal im „Spaßgefängnis“. Gegen einen kleinen Obolus können die Besucher „unliebsame“ Zeitgenossen vom Sheriff verhaften lassen. Bei kleinen und großen Gästen gleichermaßen beliebt ist die Country- und Western-Musik. Und die kommt nicht aus der Konserve, sondern wird live gespielt: „Saddle up“, eine Band aus dem Raum Darmstadt, tritt auf.

Für den kleinen und großen Hunger stehen ab 11 Uhr Steaks, Bratwürste, Hamburger und Spareribs auf der Speisekarte. Als Beilagen werden selbst gemachte Salate gereicht. Vorhanden ist auch eine große Kuchenauswahl, dazu reichlich Kaffee.

Bezahlt wird mit Ranch-Dollars

Bezahlt wird übrigens mit einer Country-Club-eigenen Währung: Seine Rechnungen begleicht man beim Maifest mit so genannten „Ranchdollars“, die jeder Besucher gegen Euro eintauschen kann. Wer noch Dollars aus den Vorjahren hat: Mitbringen, sie haben nicht an Wert verloren. Eintritt kostet das Spektakel übrigens nicht.

Eine große Bitte haben die Veranstalter jedoch: Da es an der Ranch nur wenige Parkplätze gibt, sollte die Anreise zu Fuß oder mit dem Rad erfolgen. Platz für Fahrräder ist genug vorhanden.

Anreise zu Fuß oder mit dem Rad

Wer mit dem Auto anreist, den bittet der Verein darum, den Pkw auf dem Gelände der Firma PWT Wasser-/Abwassertechnik an der Platanenallee (gegenüber von BMW-Vogel) abzustellen. Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten. Behinderte Menschen, zum Beispiel Rollstuhlfahrer, dürfen allerdings mit dem Auto anreisen und beim benachbarten Kleintierzuchtverein parken.

Zwei weitere Bitten: Nicht die Feldwege zur Ranch zuparken, das sind Rettungswege. Hunde sind an der Leine führen. Empfehlung an die Eltern, die ihre Kinder mitbringen: „Die Kleinen bitte nicht zu schick anziehen, beim Goldwaschen wird’s schon mal schlammig.“ red

