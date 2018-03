Instrumentalisten aus Fernost und ein Bass aus Darmstadt

Anzeige

Zwingenberg.Nach „Klassik im Frühling“ schaute es draußen nicht ganz so aus, als Solisten der Da Ponte-Stiftung Darmstadt im Theater Mobile gastierten. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Profi-Musikern am Ende ihrer Ausbildung den Berufseinstieg zu erleichtern. Dazu gehört auch die Möglichkeit, mit erfahrenen Künstlern Konzerte zu geben. Diesmal trat ein Klaviertrio mit koreanischen Wurzeln im Gewölbekeller unter dem Alten Amtsgericht auf.

WooRim Lee am Klavier, Gyeonlim Kim am Cello und Kyu-Sung Lee an der Violine zogen die Gäste mit Werken von Clara Schumann, Joseph Haydn und Franz Schubert in den Bann. Das Programm wurde angenehm aufgelockert durch Klaviersolostücke von Franz Schubert und Maurice Ravel. Einen Kontrapunkt zu den Instrumentalisten aus Fernost setzte Thomas Mehnert, der als Bassist am Staatstheater Darmstadt fest engagiert ist. Er fantasierte über den Gewinn von 5000 Talern aus dem „Freischütz“, zitierte aus „Don Giovanni“ die Madamina und war das „Büblein klein“ aus „Die lustigen Weiber von Windsor“. Ihm merkte man die schon langjährige Bühnenerfahrung an, denn er erfüllte nicht nur den Theaterkeller mit seiner Bass-Bariton Stimme, sondern auch die ganze Bühne mit seiner Präsenz. Die Arien wurden nicht einfach abgesungen, sondern heiter und fröhlich intoniert.

So war zum Schluss – nach lange anhaltendem Applaus und mehreren Zugaben – draußen der Schnee geschmolzen und der Titel doch fast wieder berechtigt: „Klassik zum Frühling“. Denn wie heißt es: „Egal ob man schwitzt oder friert: Frühling ist, was in deinem Kopf passiert!“ red