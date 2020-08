Intensivtraining für den Beckenboden

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf ein Beckenbodentraining (FE 006) hin, mit dem sich Christiane Weisgerber an Frauen und Männer wendet.

Der Wochenendintensivkurs findet am am 15./16. August statt. Veranstaltungsort ist von 10 bis 16 Uhr – inklusive einer Mittagspause – der Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1). Die Teilnahme kostet 150 Euro. Der Kurs ist zertifiziert und kann im Rahmen von Präventionsprogrammen, die Krankenkassen anbieten, bezuschusst werden. In der Kursbeschreibung heißt es:

„Schlechte Haltung, Operationen, hormonelle Veränderungen, Geburten und vieles mehr schwächen den Beckenboden. Die Folgen sind Rückenschmerzen, Blasenschwäche, Senkungsbeschwerden und das Gefühl, sich in seinem Körper nicht mehr wohl zu fühlen. Der Beckenboden braucht dynamisches Training mit dem Ziel, Elastizität und gleichzeitig Kraft aufzubauen.“

Kontakt: Familienzentrum, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de. red

