Internet-Siegel für die Melibokusschule

Elisabeth Faust (M.), Lehrerin und IT-Beauftragte an der Melibokusschule Zwingenberg, mit dem Siegel Internet-ABC-Schule.

Zwingenberg.Das Siegel Internet-ABC-Schule 2018 geht an 129 Grundschulen und Förderschulen aus Hessen, darunter auch die Melibokusschule Zwingenberg, die sich gezielt für eine Förderung der Internetkompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler einsetzen. Andreas Lenz (Präsident der Hessischen Lehrkräfteakademie) und Winfried Engel (Versammlungsvorsitzender der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien – LPR Hessen) haben im Rahmen des Medientages der Grund- und Förderschulen in Frankfurt die Projektsiegel verliehen.

Das Projekt Internet-ABC-Schule unterstützt die hessischen Grundschulen und Förderschulen dabei, sich im medienpädagogischen Bereich zu qualifizieren. Es umfasst Fortbildungen für Lehrkräfte mit speziell entwickelten Arbeitsmaterialien und auch Elternangebote rund um das Thema Internet und dessen Nutzung. Ziel der vor fünf Jahren gestarteten Initiative der LPR Hessen und des Hessischen Kultusministeriums ist die Förderung der Internetkompetenz der Schülerinnen und Schüler.

„Der Umgang mit dem Internet ist eine Schlüsselqualifikation in unserer digitalen Gesellschaft“, betont Andreas Lenz. „Internetkompetenz muss wie jede Kulturtechnik erlernt werden und gehört damit auch in die Schule. Kinder haben Interesse daran, die digitale Welt intensiv kennenzulernen und profitieren schnell von ihrem Wissen in vielen ihrer Lebensbereiche.“

Die fünfte Staffel hat mit 129 beteiligten Schulen eine Rekordzahl erreicht. 58 Schulen haben sich erstmals am Projekt beteiligt und 71 Schulen haben die Chance genutzt, sich weiter zu qualifizieren.

Ein großer Erfolg

„Innerhalb von nur fünf Jahren 413 der Grund- und Förderschulen in Hessen zur Internet-ABC-Schule zu qualifizieren, ist für uns ein großer Erfolg“, kommentiert Winfried Engel das Engagement der Schulen. „Dass sich fast jede dritte Schule schon an unserer Initiative beteiligt hat und sich bewusst der Förderung der Internetkompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler annimmt, zeigt die Bedeutung digitaler Bildung.“

Das Projekt ist eine Weiterentwicklung der medienpädagogischen Plattform www.internet-abc.de, die Kindern, Eltern und Pädagogen die sichere Internetnutzung vermitteln soll. red

