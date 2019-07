Irish Folk in Jugenheim

Jugenheim.Am Freitag (5.) lädt die evangelische Kirchengemeinde Jugenheim mit dem Förderverein Jugenheimer Bergkirche im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur am Freitag“ um 19.30 Uhr zum Open-Air-Abend mit Irish Folk am Gemeindehaus in Jugenheim, Lindenstraße 6, ein. Es spielt die Bergsträßer Band Waiting for Frank.

Der Spaß an der Musik, die gemeinsame Leidenschaft und das Interesse für Irland, das Land, seine Leute und natürlich die Folk-Musik, hat die fünf Musiker als Band zusammengebracht. Seit 2002 stehen sie gemeinsam auf der Bühne und spielen Lieder mit Frohsinn und Tiefsinn, Songs über Abende im Pub, über Piraten, Terroristen und die Liebe. Zum Repertoire der Band gehören selbstgeschriebene Songs sowie Cover-Versionen – von Amy McDonald über U2 bis zu Mark Knopfler. Aber auch mitreißende Folk-Klassiker und gefühlvolle Balladen stehen auf dem Programm. Alle fünf spielen mehrere Instrumente – von Mandoline und Akkordeon über Bodhran, Percussions und Gitarre bis hin zu Keyboard und Hackbrett.

Der Eintritt ist frei. Zur Unterstützung der Veranstaltungsreihe wird um eine Spende gebeten. red

