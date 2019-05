Italiener spielen Basketball und singen

Zwingenberg.Der Freundeskreis Zwingenberg-Brisighella erwartet am Pfingstwochenende Besuch aus der italienischen Partnerstadt. Mit von der Partie sind Mitglieder der Baskin-Mannschaft sowie eines Chores aus Brisighella. Wie Petra Miraglia, die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, mitteilt, wird die 53-köpfige Reisegruppe am 8. Juni, Samstag, voraussichtlich um 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Zwingenberg eintreffen. Die Unterbringung der Italiener erfolgt sowohl in Gastfamilien wie auch im Hotel, in Ferienwohnungen und in der Jugendherberge. Der Ankunftsabend steht zur freien Verfügung.

Am Vormittag des 9. Juni, Pfingstsonntag, besucht man das Auerbacher Schloss in Verbindung mit einer Führung. Daran schließt sich der Besuch des Zwingenberger Weinfestes sowie des Bauern- und Handwerkermarkt inklusive des Heimatmuseums an.

Mit und ohne Handicap

Im Mittelpunkt des 10. Juni, Montag, steht der Sport: In der Sporthalle des Goethe-Gymnasiums Bensheim (Auerbacher Weg 24) treffen sich Gäste und Gastgeber zu einem Baskin-Spiel. Dabei handelt es sich um eine Variante des Basketball-Spiels, an dem Menschen mit und ohne Handicap gleichermaßen teilnehmen können. In Zwingenbergs italienischer Partnerstadt gibt es eine entsprechende Mannschaft. Um 10 Uhr startet – nach einer kurzen mündlichen Präsentation über die Sportart Baskin sowie der Verteilung von Informationsmaterial – ein Spiel mit italienischen und deutschen Teilnehmern. Gegen 12.30 Uhr soll die Begegnung beendet sein.

Achtung: Wer als Zuschauer beim Baskin-Spiel dabei sein möchte, der muss bis spätestens um 10 Uhr an der Sporthalle des Goethe-Gymnasiums sein. Danach ist die Tür verschlossen und es ist kein Einlass mehr möglich.

Nach der Mittagspause bietet Rudi Wein am Pfingstsonntag für „sportliche Menschen“ einen Aufstieg zum Zwingenberger Hausberg Melibokus an. Für die Chormitglieder und „weniger Sportliche“ ist ein Treffen mit Ute Ritter und dem Zwingenberger Chor Unisono geplant: Ziel eines gemeinsamen Spaziergangs ist die Luciberghütte, wo ein gemeinsames Singen stattfinden soll.

Bevölkerung eingeladen

Teilnehmer aus der Bevölkerung sind bei beiden Wanderungen willkommen, schreibt Freundeskreisvorsitzende Petra Miraglia. Treffpunkt zur Wanderung auf den Melibokus ist um 14 Uhr die Jugendherberge (Die Lange Schneise 11). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen: Bei dieser Tour handelt es sich um eine sportliche Unternehmung, nicht um einen gemütlichen Spaziergang. Die Dauer wird mit circa dreieinhalb Stunden angegeben, festes Schuhwerk ist nötig.

Treffpunkt für die Tour zur Luciberghütte wiederum ist ebenfalls die Jugendherberge, allerdings erst um 15 Uhr. Dieser Ausflug wird mit einer Dauer von circa zwei Stunden veranschlagt.

Den Pfingstsonntag beschließt ab 19 Uhr ein gemeinsamer Abschiedsabend im Restaurant „Bunter Löwe“ für Gäste, Gastgeber, Vereinsmitglieder und Vertreter der Stadt.

Die italienischen Freunde aus der Region Emilia Romagna machen sich am 11. Juni, Dienstag, um 8 Uhr wieder auf den Heimweg nach Brisighella. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.05.2019