Zwingenberg.Der Freundeskreis Brisighella lädt die Teilnehmer der jüngsten Reise in die gleichnamige italienische Partnerstadt von Zwingenberg zu einem Nachtreffen ein. Dabei sind auch die Vereinsmitglieder, die nicht bei der Tour mit von der Partie waren, willkommen. Wie Vorsitzende Petra Miraglia in ihrer Einladung mitteilt, findet das Treffen am 24. August, Freitag, ab 19 Uhr im Gasthaus „Zur Eintracht“ am Sportplatz 1A in Zwingenberg statt:

„Ganz sicher werden wir in schönen Erinnerungen an diese sowie vorige Reisen schwelgen, uns über ein Wiedersehen freuen und viel Spaß haben an diesem Abend. Von dem einen oder anderen lustigen Foto habe ich schon gehört.“

Anmeldungen für das Nachtreffen, bei dem eine Bilderpräsentation gezeigt wird, nimmt Frau Miraglia bis 12. August entgegen (Telefon: 06251/8694377, E-Mail: info@freundeskreis-brisighella.de). red