Italienfreunde wählen Vorstand

Zwingenberg.Der Freundeskreis Zwingenberg-Brisighella, der sich um die Städtepartnerschaft mit der italienischen Kommune Brisighella in der Region Emilia Romagna kümmert, lädt für den 2. März, Freitag, zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Wie Vorsitzende Petra Miraglia schreibt, tagen die Mitglieder ab 19 Uhr in den Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg ein. Auf der Tagesordnung stehen

...

Sie sehen 49% der insgesamt 822 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.02.2018