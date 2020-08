Italienfreunde wählen Vorstand

Zwingenberg.Der Freundeskreis Zwingenberg-Brisighella, der sich unter der Leitung von Petra Miraglia um die deutsch-italienische Verschwisterung kümmert, lädt für den 9. September, Mittwoch, zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Die Sitzung findet ab 19 Uhr im Foyer der Melibokushalle statt.

Im Mittelpunkt stehen die Rechenschaftsberichte des Vorstands für das Jahr 2019, die Beschlussfassung über eine Satzungsänderung sowie die Neuwahl des Leitungsgremiums.

Anträge, die bei der Mitgliederversammlung beraten und beschlossen werden sollen, müssen bis spätestens am 2. September, Mittwoch, schriftlich beim Vorstand vorliegen. Überdies bitten Petra Miraglia und Schriftführerin Alexandra Bertram in ihrer Einladung darum, dass sich Mitglieder, die an der Sitzung teilnehmen wollen, bis zum 2. September per E-Mail (info@freundeskreis-brisighella.de) anmelden mögen. Sie weisen ebenso darauf hin, dass im Foyer der Melibokushalle wegen der Coronavirus-Pandemie eine Maskenpflicht angeordnet ist. Am Platz sitzend darf der Nasen-Mund-Schutz jedoch abgenommen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.08.2020