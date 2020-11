IUHAS stellte Liste auf

Alsbach-Hähnlein.Mitglieder und Gäste der Initiative Umweltschutz Hähnlein. Alsbach. Sandwiese (IUHAS) haben kürzlich im Sonnensaal des Bürgerhauses in Alsbach unter Berücksichtigung der Hygiene-Bedingungen ihre Liste zur Kommunalwahl 2021 aufgestellt und einstimmig verabschiedet. Wie es in einer Pressemitteilung der IUHAS heißt, konnte Vorsitzender Georg Rausch zu Beginn dieser Mitgliederversammlung elf neue Mitglieder begrüßen – so viele wie noch nie innerhalb von zwei Monaten. Im Anschluss stellten sich die 20 Kandidaten den Mitgliedern vor. Zahlreiche erfahrene Gemeindevertreter waren der Versammlung bekannt. Es konnten aber auch viele neue und auch junge Kräfte gewonnen werden, die die parlamentarische Arbeit in den nächsten fünf Jahren mitgestalten wollen.

Weiter heißt es: „Damit tritt die IUHAS zur nächsten Kommunalwahl mit einer starken Liste für Alsbach-Hähnlein an, die mit einer hohen Diversität überzeugt: Kandidaten von 35 Jahren bis ins Rentenalter, von Angestellten bis zu Unternehmern, von jungen Eltern bis zu Senioren, Frauen wie Männer, wollen sich für die Anliegen der Bürger einzusetzen.“

Die ersten acht Plätze werden abwechselnd von Frauen und Männern besetzt. Angeführt wird die neue Liste von Mona Gottmann-Eberleh, der bisherigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, gefolgt von Volker Steitz, dem derzeitigen Fraktionsvorsitzenden. Die Namen der weiteren Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Listenplätze: Maitta Weise, Jonas Sowa, Martina Schneider, Arno Bosch, Brigitte Stein-Kaucher, Jürgen Przygodda, Thomas Vetter, Oliver Bock, Hans Herrmann, Peter Müller, Lena Kirdorf, Andrea Zimmermann-Sowa, Claudia Holz, Dirk Zimmermann, Hedi Herrmann, Alexandra Axt-Heidemann, Knud Seckel und Christian Plath. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020