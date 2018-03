Anzeige

Zwingenberg.Bürgermeister Holger Habich lädt in seiner Eigenschaft als Jagdvorsteher von Zwingenberg und Rodau für den 20. April, Freitag, zur Jagdgenossenschaftsversammlung ein. Die Einladung richtet sich an die Eigentümer bejagbarer Flächen in den Gemarkungen von Kernstadt und Stadtteil.

Berichte und der Pächter

Die Sitzung findet ab 19 Uhr im Nebenraum des Restaurants „Bunter Löwe“ (Löwenplatz 6) in Zwingenberg statt. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Jagdvorstehers, der Pächter für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Zwingenberg und Rodau sowie des Rechners und der Kassenprüfer. Entschieden wird auch über die Verwendung des Ertrags auf der Jagdnutzung . red