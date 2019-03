Jahrgang 1940 reist an die Saar

Zwingenberg.Die Alterskameraden des Zwingenberger Jahrgangs 1940 fahren in der Zeit vom 2. bis zum 5. Juni an die Saar. Ziel der Reise, die am 2. Juni, Sonntag, um 8 Uhr auf dem Melibokusparkplatz startet, ist ein Hotel in Saarlouis, wo man drei Übernachtungen mit Halbpension (Frühstück/Abendessen) gebucht hat.

Auf der Hinfahrt wird es ein Frühstück mit Weck, Wurst und Wein – vom Jahrgang – gespendet geben. Bei der Anreise über Saarbrücken erfolgt dort ein Zwischenstopp in Verbindung mit einem geführten Stadtrundgang.

Während der fünf Tage währenden Reise werden Ausflüge nach Frankreich, ein Stadtrundgang in Metz mit Besichtigung einer Mirabellenbrennerei, eine Fahrt entlang der Saar nach Perl-Borg mit Besichtigung der römischen Villa Borg sowie eine Saarschleifenschifffahrt (Mettlach - Saarschleife - Mettlach) geboten. Auf dem Heimweg erfolgt ein Zwischenstopp an der Völklinger Hütte.

Für die Fahrt sind noch Plätze frei. Weitere Informationen und Anmeldungen bis 31. März unter Telefon: 06251/75947. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019