Japaner spielt Klassik rund um die Bergstraße

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf ein Konzert mit dem Titel „Klassik rund um die Bergstraße“ hin, Ausführender ist der Pianist Kenkoh Endoh. Er gastiert an diesem Sonntag, 15. April, ab 18 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts. In der Ankündigung der Mobilisten heißt es:

Schon als Kind entdeckte der Japaner Kenkoh Sugihara Endoh seine Liebe zur klassischen Musik. Bereits als Fünfjähriger begann er mit dem Klavierspiel. Er lernte unter anderem bei Aquiles Delle Vigne, S. Ishiyama und K. Takabatake. Dennoch entschied er sich für eine berufliche Laufbahn in der Wissenschaft und wurde Physiker - seine große Liebe ist jedoch die klassische Musik. Kenkoh Endoh lebt seit drei Jahren in Deutschland und verbindet mit großem Engagement seine beiden Herzensthemen, nämlich leidenschaftliches Klavierspiel und die wissenschaftliche Analyse von Musik und Akustik. In Darmstadt angekommen entdeckte er den noch vergleichsweise wenig bekannten Komponisten C. Graupner. Bei weiteren Erkundungen entlang der Bergstraße stieß Kenkoh Endoh in Heidelberg auf A. Borodin und ließ sich so zu der Idee zu einem Konzertprogramm mit klassischer Musik dieser romantischen Region inspirieren. Im Sommer 2016 nahm er als einziger Amateurpianist an der 16. Internationalen Sommerakademie auf Schloss Heiligenberg teil und nahm Unterricht bei Professorin Catherine Vickers von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main.

Der charismatische Kenkoh wird am Sonntag auch Stücke von R. Schumann und S. Rachmaninov darbieten sowie die eine oder andere Anekdote aus dem Leben der Komponisten erzählen.