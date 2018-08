Anzeige

Dort sollen dann beispielsweise die Vorlaufkurse, in denen Kinder, die bei der Anmeldung zur Einschulung noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, oder die Teilnehmer des Sprachheilunterrichts betreut werden.

Als feste Größe zum 18-köpfigen Kollegium gehört mit dem Start ins neue Schuljahr die Zwingenbergerin Lisa Marschall, sie folgte auf die Stelle des vor den Sommerferien in den Ruhestand verabschiedeten Georg Niedermayer (wir haben berichtet). Wie Frau Marschall, die bereits in Zwingenberg unterrichtet hat, ist auch Sozialpädagoge Michael Antoni kein neues Gesicht an der Schule, aber in neuer Funktion im Team:

Er übernimmt mit einer Viertel Stelle die sogenannte „unterrichtsbegleitende Unterstützung“ von Kindern, Lehrern und Eltern. Mit dem als „UBUS“ bezeichneten Konzept des Kultusministeriums, mit dem den Schulen die Beschäftigung von sozialpädagogischen Fachkräften ermöglicht wird, sollen die soziale Integration von Kindern gefördert sowie mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit ermöglicht werden.

Schülerbetreuung: Alle versorgt

Thema beim Pressegespräch war auch die Situation der Schülerbetreuung, bei der es in den vergangenen beiden Jahren jeweils zu Engpässen gekommen war, weil immer mehr Zwingenberger Grundschüler einen Betreuungsplatz benötigen. In den Sommerferien des vergangenen Jahres ließ der Kreis Bergstraße als Schulträger bekanntermaßen Container auf der Nordseite der Melibokushalle aufstellen, um der Schülerbetreuung in Trägerschaft des Zwingenberger Pro-Kind-Vereins weitere Räume zur Verfügung stellen zu können. Für das bevorstehende Schuljahr gilt – Stand gestern:

Die rund 120 Mädchen und Jungen, die eine Betreuung nach der Schule benötigen, sind versorgt. Möglich wurde das durch Platz-Sharing.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.08.2018