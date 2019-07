„Jeder Kranke hat eine Chance verdient“

Zwingenberg.Am Sonntag (14.) findet eine Typisierungsaktion der DKMS (früher: Deutsche Knochenmarkspenderdatei) in Zwingenberg statt. Der Grund: Die zweijährige Lara Infuso aus Auerbach ist an Leukämie erkrankt und braucht dringend einen Stammzellspender. Bei der Aktion können sich potenzielle Spender bei der DKMS registrieren lassen, um an Leukämie erkrankten Patienten mit einer Stammzellspende zu helfen.

Heinz Busley aus Lautertal hat vor drei Jahren selbst Stammzellen gespendet. 2012 hatte er sich im Rahmen einer Typisierungsaktion in der Lautertalhalle registrieren lassen. Damals war ein Junge aus Reichenbach an Leukämie erkrankt – und Heinz Busley wollte helfen. Auch wenn der heute 60-Jährige damals nicht gleich als Spender gebraucht wurde, kam es vier Jahre später dann doch dazu.

Wie haben Sie erfahren, dass Sie als Stammzellspender gebraucht werden?

Heinz Busley: Im Frühjahr 2016 bekam ich die Benachrichtigung, dass ich für eine, wie sich später herausstellte, 40-jährige Frau aus Deutschland als Spender passe. Dann wurde ich in Frankfurt sehr gründlich untersucht, um festzustellen, ob ich gesundheitlich auch als Spender infrage komme. Nach den umfassenden Untersuchungen bekam ich dann grünes Licht und durfte spenden.

Von den Voruntersuchungen haben Sie als Spender doch auch profitiert – oder wie haben Sie das empfunden?

Busley: Auf jeden Fall. So umfangreiche und gründliche Untersuchungen lässt man doch im Alltag eher nicht machen, wenn man keine Symptome hat und sowieso zum Arzt geht. So wusste ich, ich bin gesund, und das ist immer gut zu wissen. Außerdem wird auch in den Jahren nach der Spende noch jährlich ein Blutbild gemacht. Bei einer Auffälligkeit wird man dann selbstverständlich benachrichtigt.

Wie lange hat es letztendlich gedauert, bis es zur Spende kam?

Busley: Das ging über mehrere Wochen. Es war auch so, dass der Termin aufgrund des Gesundheitszustands der Erkrankten verschoben werden musste, so dass da auch noch mal vier Wochen ins Land gegangen sind.

Als es dann soweit war, wie haben Sie sich an dem Tag der Stammzellentnahme gefühlt?

Busley: Es waren gemischte Gefühle. Man kann leider nie sagen, ob eine Stammzelltransplantation den Patienten wirklich hilft. Mir hat man damals gesagt, dass die Überlebenschance nach einem solchen Eingriff trotzdem nur bei 50 Prozent läge.

Was passiert genau bei der Stammzellentnahme?

Busley: Ich war mit mehren Personen in einem Raum und wurde an eine Maschine angeschlossen. Die Stammzellen werden isoliert und direkt aus dem Blut der Spender entnommen. Dieser Vorgang hat bei mir damals etwa vier bis fünf Stunden gedauert. In den Tagen davor musste ich mir auch noch selbst Spritzen setzen, um meine weißen Blutkörperchen zu vermehren.

Wie oft denken Sie im Alltag noch an die Spende und die Frau, der Sie vielleicht das Leben gerettet haben?

Busley: Man denkt da natürlich schon immer mal wieder dran und fragt sich, ob die Transplantation erfolgreich war oder nicht.

Haben Sie das im Nachhinein nie erfahren?

Busley: Nein. Nach der Spende habe ich nur das Geschlecht, das Geburtsjahr und das Herkunftsland der Patientin erfahren. Nach zwei Jahren hat der Patient die Möglichkeit, über die Organisation Kontakt mit seinem Spender aufzunehmen. Ich hatte auch nach Ablauf dieser Zeit keine Benachrichtigung mehr erhalten.

Was macht es mit Ihnen, wenn Sie die Geschichte der kleinen Lara aus Auerbach hören?

Busley: Ich kann nur jeden ermutigen, sich typisieren zu lassen, denn jeder Kranke hat eine Chance verdient. Aber wenn man als Spender benachrichtigt wird, sollte man keinen „Rückzieher“ mehr machen, auch wenn einem diese Möglichkeit noch offensteht.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.07.2019