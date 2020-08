Jeder Mensch hat Charisma

Charismatisch: Eine Sonnenblume strahlt von innen nach außen. © Bissinger

Was ausstrahlt, zeigt Wirkung. Es gibt Menschen, die etwas Besonderes ausstrahlen. Sie lösen Bewunderung aus und stellen andere leicht in ihren Schatten. Viele fühlen sich von ihnen angezogen, zumindest fasziniert, wie sie sind und wie sie handeln. Allein schon ihre Präsenz in einem Raum ist beeindruckend. Den Menschen mit dem besonderen Wesen wurde offensichtlich Erfolg mit in die Wiege gelegt, eine magische Aura scheint sie zu umgeben.

Die enorme Strahlkraft scheint ein Geschenk der Natur zu sein, manche sprechen auch von einer Gottesgabe. Die Bibel verwendet dafür den Begriff „Charisma“. Der Völkerapostel Paulus hat ihn in seinen Briefen verankert und geprägt. Er nutzt das Wort, um besondere Kräfte und Fähigkeiten zu bezeichnen, in denen sich Gottes Geist als Gnadengabe ausgießt. Heute wird weit über die Theologie hinaus von Charisma gesprochen. Es ist etwas Herausragendes, hat fast etwas Magisches, was charismatische Personen ausmacht. Menschen mit großer Ausstrahlungskraft haben zumindest einiges gemeinsam. Sie denken klar, bleiben stets gelassen, sind zuversichtlich und entscheidungsfreudig und verfügen über einem tiefen Glauben an sich selbst. Damit ruhen sie zugleich in sich selbst und strahlen diese innere Ruhe nach außen hin aus. An ihr eigenes Wirken stellen sie hohe Ansprüche. Allein mit ihrer fesselnden Aura, die sie zu umgeben scheint, schaffen sie es immer wieder, andere zu begeistern.

Antrainieren nur bedingt möglich

Inzwischen versuchen viele Trainer, die Ausstrahlung ihrer Klienten zu verbessern. Sie arbeiten an Körpersprache, Rhetorik oder Selbstvertrauen. Aber charismatische Persönlichkeiten entwickeln sich dadurch kaum. Vielleicht entsteht dadurch mehr Macht und Einfluss. Nach biblischem Verständnis ist Charisma kein persönlicher Vorzug, vor allem kein Werkzeug für Macht über andere. Die Gnadengaben sollen einen Menschen nicht attraktiv und begehrenswert machen, ihn nicht über andere erheben und mit Vorrechten ausstatten. Ganz im Gegenteil:

Nach Paulus haben Charismen als von Gott geschenkte Gaben einen klaren Auftrag: „Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nutzt“, schreibt der Apostel. Das schließt keinesfalls aus, nach den eigenen Talenten und Gaben zu forschen, sie zu entwickeln und letztendlich auch ausstrahlen zu lassen. Menschen ohne Begabung und damit ohne Charisma gibt es nicht, vielleicht wurde die Gottesgabe es nur noch nicht entdeckt und zum Leuchten gebracht.

