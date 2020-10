Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Jetzt aber mal ganz entspannt!“ hin (Kursnummer: FE 008).

Kursleiterin Daniela Preissing wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene. Termine sind der 13., 20. und 27. November sowie der 4. Dezember, jeweils freitags, von 18 bis 19 Uhr; Veranstaltungsort ist der Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Die Teilnahmegebühr beträgt 39 Euro. In der Kursbeschreibung heißt es:

„Heute schon meditiert? Es gibt viele verschiedene Arten von Meditationen. Im Sitzen, Liegen, Stehen, in Bewegung, je nach Belieben und Intension. Durch Meditation sollen die Teilnehmer lernen, Ruhe im Alltag zu finden, Abstand zu bekommen, neue kreative Impulse/Problemlösungen zu erhalten, ihr Stressniveau zu reduzieren und das Glücksempfinden zu verstärken. Vorgestellt werden verschiedene Arten von Meditation wie beispielsweise die Abgrenzungsmeditation und Affirmationen, Hypnomeditation, Thetawellenmeditation, Visualisierungen und Walking-Meditation.“

Kontakt: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020