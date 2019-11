Journalist zeigt die Grenzen der Meinungsfreiheit auf

Seeheim-Jugenheim.„Immer die Medien!“, so lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der die Stiftung Heiligenberg im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum Heiligenberg“ einlädt. Professor Bernd-Peter Arnold vom Institut für Publizistik der Universität Mainz wird am 29. November, Freitag, der Frage „Meinungsfreiheit – Pressefreiheit: Freifahrtschein für alles?“ nachgehen und dabei „Anmerkungen zur aktuellen Diskurs-Kultur“ machen. Veranstaltungsort ist ab 19 Uhr der Gartensalon von Schloss Heiligenberg oberhalb von Jugenheim. In der Einladung schreiben die Veranstalter:

„Immer mehr Menschen beziehen Informationen aus den Sozialen Netzwerken. Was zunächst wie eine Art Demokratisierung der Kommunikation aussah, das hat zunehmend auch zu negativen Entwicklungen wie Hetze und Verleumdung im Netz, bewussten Falschinformationen mit zum Teil katastrophalen Folgen und natürlich auch zu Misstrauen gegenüber den etablierten Medien geführt. Dass die Medien an allem ,schuld’ seien, das ist eine leichte und allseits beliebte Erklärung für die verschiedensten gesellschaftlichen Probleme. Tatsächlich haben Medien großen Einfluss auf unsere Gesellschaft und wenn Fehler passieren, gibt es reihenweise Schuldzuweisungen.

Wem kann man noch trauen?

Welchen Medien kann man eigentlich trauen? Die Frage, was unter dem Vorzeichen der grundgesetzlichen Meinungsfreiheit erlaubt ist und was nicht, hat unlängst wieder zu einem heftigen Meinungsstreit geführt. Ist der oft zitierte Artikel 5 des Grundgesetzes ein Freibrief für alle und alles, sich ungezügelt in der Informationslandschaft zu tummeln?

Journalismusdozent Bernd-Peter Arnold, der auch langjähriger Hörfunkjournalist und ehemaliger Wellenchef des Hessischen Rundfunks war, rückt Verantwortlichkeiten zurecht und zeigt Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit auf, die nicht erst gezogen, sondern durchgesetzt werden müssen. Eine Demokratie ist so gut wie die Informiertheit ihrer und Bürger. Führen mehr Informationen, wie sie heute Presse und Internet liefern, zu größerer Informiertheit? Zweifel sind angebracht angesichts einer komplexer und unübersichtlicher gewordenen Welt, in der Hass-Postings und Fake-News gezielt die Meinungsbildung torpedieren und etablierte Medien als ,Lügenpresse’ diffamiert werden.

Arnold gibt Einblicke in Mechanismen und Sachzwänge journalistischer Arbeit: Wann sind Nachrichten glaubwürdig? Was bedeutet uns journalistische Professionalität? Wo liegen die Grenzen der Meinungsfreiheit und der Form der Auseinandersetzung in einer demokratischen Gesellschaft?“

Die Akteure des „Forums Heiligenberg“ laden ein: „Debattieren Sie mit über die Rolle der Medien und die Meinungsfreiheit in unserer demokratischen Gesellschaft!“ red

