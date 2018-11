Seeheim.Die Evangelische Laurentiusgemeinde Seeheim weist auf eine Veranstaltung mit dem Titel „Eine jüdische Zeitreise mit Dany Bober“ hin, die am Sommtag (18.) ab 18 Uhr im Gotteshaus der Gemeinde auftritt. In der Pressemitteilung von Marion Huth heißt es:

Jüdische Kultur ist schon aufgrund ihrer unterschiedlichen geografischen und historischen Bezüge eine sehr vielfältige Kultur. Dies gilt auch für die Musik. Mit der Katastrophe des Nationalsozialismus kam die Entwicklung jüdischer Lieder in Europa weitgehend zum Erliegen. Heute denken viele in diesem Zusammenhang sofort an Klezmer-Musik. Dass jüdische Musik viel mehr beinhaltet, das zeigt Dany Bober auf vielfältige Weise. Dany Bober ist 1948 in Israel geboren. 1956 remigrierten seine Eltern mit ihm in die Geburtsstadt seines Vaters, nämlich nach Frankfurt am Main. Seit 1976 lebt er in Wiesbaden.

Lieder und Mundartgedichte

Für seinen Vortrag „Eine Jüdische Zeitreise“ hat Dany Bober die in der Zeit der Weimarer Republik auf deutschen Kleinkunstbühnen beliebte Form des „Features“ gewählt. Hierbei tragen die unterschiedlichsten Stilelemente wie Lieder, Berichte, Mundartgedichte und Humor zu einem kurzweiligen und informativen Abend bei.

Von teilweise eigenen Vertonungen der Psalmen von König David und Salomo führt sein Programm über das babylonische Exil, die hellenistisch-römische Zeit und das mittelalterliche Spanien (nach einer Pause) zum deutschen Judentum und den jiddischen Volksweisen Osteuropas.

Zwischen den Liedern erzählt Dany Bober die Geschichte, die den Rahmen zu seinen Liedern bildet. Anekdoten, Prosa und Gedichte aus dem jüdischen Frankfurt und Berlin des 18. und 19. Jahrhunderts runden das Feature liebevoll-ironisch ab.

Eintrittskarten sind an der Abendkasse ab 17.30 Uhr erhältlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.11.2018