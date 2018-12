Jugendflamme für Nachwuchs-Brandschützer

Zwingenberg.Bei einer Übungsstunde der Jugendfeuerwehr Zwingenberg legten einige Teilnehmer kürzlich die Prüfung für die Hessische Jugendflamme der Stufe 1 ab. Die Jugendflamme ist eine Auszeichnung, die es bei den Jugendwehren bundesweit in den Stufen1 bis 3 gibt. Geprüft wird das feuerwehrtechnische Wissen. Die Jugendflamme ist die Vorstufe zur Leistungsspange, die die höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr ist. Dabei wiederum handelt es sich um eine Prüfung, die jedes Mitglied ab dem 15.Lebensjahr in einer Gemeinschaftsprüfung ablegen muss.

Für das Erreichen der Jugendflamme der Stufe 1 werden von den Kindern einfache Grundkenntnisse des Feuerwehrwesens abgefragt. So zum Beispiel: Wie viel Feuerwehren gibt es in der Stadt Zwingenberg? Die richtige Antwort lautet: Zwei Feuerwehren, nämlich eine in Zwingenberg und eine in Rodau. Überdies müssen die Kindern erklären, wie ein telefonischer Notruf zu erfolgen hat, um schnellstmöglich Hilfe herbeizuholen. Wichtig zu wissen: Bei der Notrufnummer für Feuerwehr und Rettungsdienst handelt es sich um die 112, Hilfesuchende rufen also nicht bei der Feuerwehr im eigenen Wohnort an, sondern erreichen per 112 die zuständige Rettungsleitstelle in Heppenheim. Weiter mussten die Kinder zwei Feuerwehrknoten beherrschen. So absolvierten sechs Mitglieder der Jugendfeuerwehr Zwingenberg mit Bravour die Prüfungen zur Jugendflamme und jedem konnte am Ende ein neues Abzeichen für die Uniform überreicht werden.

„Den Kindern machte die Prüfung großen Spaß: Eine tolle Gelegenheit, um den Wissensstand unter Beweis zu stellen, und ein Anreiz, um in der Ausübung ihres Hobbys Feuerwehr weiter zu kommen“, so Jugendwart Stefan Diefenbach. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018