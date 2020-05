Jugendherbergen verstärken ihren Hilferuf an die Politik

Zwingenberg.Die finanzielle Lage der Jugendherbergen in Hessen wegen der Coronavirus-Pandemie ist weiterhin bedrohlich – von den Schließungen betroffen sind auch die Jugendherbergen und Heppenheim. Letztere sollte nach Renovierungsarbeiten im Sommer wieder öffnen. Hessens Jugendherbergswerk beklagt, dass keine staatlichen Hilfen in Anspruch genommen werden können und schreibt:

„In den letzten Wochen haben wir noch volles Vertrauen in die Politik gesetzt, die uns versicherte, dass die Jugendherbergen nicht vergessen werden – passiert ist bis jetzt nichts“, so Timo Neumann, Vorstandsvorsitzender des DJH Hessen e.V.. Auf Grund der Gemeinnützigkeit des Vereins und der dennoch politisch gesehenen Konzernklausel gebe es für die Jugendherbergen bis dato keine Möglichkeit, um an finanzielle Unterstützung zu kommen: Die bisherigen Förder- und Unterstützungsprogramme schließen eine Inanspruchnahme durch das DJH aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Jugendherbergswerks, Landesverband Hessen.

Rücklagen bilden verboten

„Wir befürchten, dass die Finanz- und Sozialministerien von Bund und Ländern vielleicht auch denken, dass es einige Unternehmen dann am Ende halt einfach nicht schaffen werden“, so Pressesprecher Knut Stolle, „auf Grund unserer Gemeinnützigkeit ist es uns per Gesetz nicht erlaubt, Rücklagen zu bilden, die nicht zweckgebunden sind. In einer solchen Situation allein gelassen zu werden, fühlt sich überhaupt nicht gut an.“

Diese Lage sei für die Jugendherbergen nun perspektivisch ernsthaft existenzbedrohend. Hessens DJH-Vorstandsvorsitzender Neumann: „Unsere Situation wird von unseren Gästen sehr deutlich wahrgenommen. Über 110 000 Menschen haben bereits unsere Online-Petition unterschrieben und vor kurzem erhielten wir einen hohen fünfstelligen Spendenbetrag von einer Erbengemeinschaft. Auch kleine Spenden fließen immer wieder auf unser Konto ein, das beeindruckt uns sehr und wir sind zutiefst gerührt über diese tollen Gesten unserer Gäste und Freunde.“

Pressesprecher Stolle ergänzt: „Jetzt zählt es natürlich, wenn uns die Politik im Stich zu lassen droht, müssen wir alle in der DJH Familie trotz Abstand noch enger zusammen rücken. Wir bitten unsere Gäste darum, notwendige Stornierungen auf Grund der aktuellen Lage in Reiseverschiebungen umzuwandeln, oder Rückzahlungen in Form von Gutscheinen anzunehmen. Über unseren Gutscheinshop kann man uns ebenfalls unterstützen, da die Gäste uns so signalisieren, dass sie später wieder zu uns kommen werden. Dazu sehen wir zurzeit, dass sich einige uns verbundene Menschen gerade trotz der Situation noch als Neumitglieder registrieren, auch das hilft uns natürlich sehr weiter“.

Möglichkeiten, um zu helfen

Hessens Jugendherbergswerk weist auf folgende Unterstützungsmöglichkeiten hin:

Die Spendenseite des DJH Hessen www.hessen.jugendherberge.de/spenden

Der Gutscheinverkauf www.hessen.jugendherberge.de/gutscheine

Die Online-Petition auf www.change.org/rettet-jugendherbergen

Die Möglichkeit, DJH Mitglied zu werden auf www.hessen.jugendherberge.de/service/mitgliedschaft/ zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.05.2020