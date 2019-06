Jugendliche beschädigten Autos

Seeheim-Jugenheim.Mindestens drei geparkte Autos und ein Baustellenschild sind im Bereich der Breslauer Straße am frühen Donnerstagmorgen von noch unbekannten Jugendlichen beschädigt worden. Zeugen waren aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Zuvor konnten sie beobachten, wie einer der Jugendlichen zwei Autospiegel abtrat. Er hatte kurze dunkelblonde Haare, wurde als etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war der noch Unbekannte mit einem weißen Sweatshirt und einer dunklen Hose bekleidet. Die Schadenshöhe ist abschließend noch nicht geklärt.

Die Polizei in Pfungstadt die Besitzer der beschädigten Fahrzeuge, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Telefon: 06157/9509-0). Auch Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.06.2019