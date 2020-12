Jugendwehr beschenkt Kinder

Zwingenberg.Die Jugendfeuerwehr Zwingenberg musste sich angesichts der Coronavirus-Pandemie sowie des November angeordneten Teil-Lockdowns, der nun auch im Dezember fortgesetzt wird, früher in die Winterpause verabschieden als es in den Vorjahren üblich war, schreibt Jugendwart Stefan Diefenbach in einer Pressemitteilung und formuliert weiter: „Deshalb möchten wir in dieser besonderen Zeit nicht nur unseren Mitgliedern, sondern ausdrücklich allen Kindern ab dem sechsten Lebensjahr aus Zwingenberg und Rodau ein kleines Weihnachtsgeschenk in Form eines Schokoladen-Nikolauses und eines kleinen Feuerwehrautos zum Basteln zukommen lassen.“

Die Weihnachtsgeschenke können – so lange der Vorrat reicht – ab dem kommenden Montag, 7 Dezember, bei der Wäscherei Lutz Machleid (Wetzbach 11) von den Eltern abgeholt werden (Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr. Stefan Diefenbach wiederholt: „Auch Kinder und Jugendliche, die noch nicht Mitglied bei der Feuerwehr sind und die Lust auf die Welt der Feuerwehr mit Technik, Spaß und Spiel haben, können sich solch ein Weihnachtsgeschenk mit Informationen über die Jugendfeuerwehr abholen.“ Mit einem optimistischen Blickt aufs neue Jahr ist auch bereits das nächste Treffen terminiert: Der Startschuss für eine neue Jugendfeuerwehr-Saison soll am 1. Februar, Montag, um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus (Gießerweg 12) gegeben werden. red

