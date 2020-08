Jugendwehr nimmt Übungsbetrieb auf

Zwingenberg.„Es geht wieder los!“, schreibt Stefan Diefenbach, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg, in einer Pressemitteilung, und gibt „nach fast 170-tägiger Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie“ den Startschuss für den Ausbildungsbetrieb der Jugendfeuerwehr:

Termin für den Neustart ist der 7. September, Montag, 18 Uhr; Treffpunkt ist das Feuerwehrgerätehaus am Gießer Weg 12.

In der Verlautbarung heißt es weiter: Möglich wird die Ausbildung in kleinen Gruppen beziehungsweise der Dienstbetrieb, weil Feuerwehr und Stadtverwaltung dafür ein Sicherheits- und Hygienekonzept erstellt haben. Die Übungsabende werden für die Kinder so gestaltet, dass eine Ausbildung auch unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsbestimmungen möglich ist. Diefenbach schreibt:

„Jetzt ist vor allem die Kreativität der Ausbilder gefragt, um die Unterrichte so vorzubereiten, dass die Kinder mit großem Interesse und Spaß bei der Sache bleiben. Es ist wichtig, dass wir nach einer so langen Pause wieder langsam mit den Gruppenstunden beginnen, um den Bestand der Jugendfeuerwehr und damit auch den Nachwuchs und die Zukunft der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr weiter sichern zu können.“

Die Ausbilder zumindest fühlen sich gut vorbereitet und freuen sich schon auf das erste Treffen. Dabei wird es neben der notwendigen Einführung in das Sicherheits- und Hygienekonzept auch ein kleines Überraschungsgeschenk für die Kinder geben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.08.2020