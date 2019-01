Jugendwehr schredderte 1200 Weihnachtsbäume

Zwingenberg.Die Jugendwehr der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg hat am Samstag rund 1200 Weihnachtsbäume entsorgt. Wie Jugendwart Stefan Diefenbach in einer Pressemitteilung schreibt, waren an der alljährlichen Sammelaktion rund 40 ehrenamtliche Helfer beteiligt. Diefenbach formuliert:

„Auch an der Weihnachtsbaumsammelaktion lässt sich erkennen, dass die älteste Stadt an der Bergstraße sich in den vergangenen Jahren baulich und in puncto Einwohnerzahl vergrößert hat: In den vergangenen Jahren waren es jeweils rund 1000 Bäume, dieses Mal steigerte sich die Zahl um 200 auf 1200 Christbäume.“

Mit Hilfe von fünf (Klein-)Transportern und einem Traktor wurde diese stattliche Zahl in rund fünfstündiger Arbeitszeit eingesammelt. In den Dank an sein Team schloss er auch die erwachsenen Kameraden der Einsatzabteilung der Zwingenberg Wehr ein: „Ohne die Unterstützung der aktiven Kräfte aus der Einsatzabteilung wäre es für die Jugendfeuerwehr nicht möglich, eine so große Zahl an Bäumen zu bewältigen.“ Sein Dank galt auch dem örtlichen DRK, das unter Leitung von Bereitschaftleiter Udo Bächer die Sammelaktion mit einem Fahrzeug unterstützt hat.

Die Sammelaktion sei „abgestimmt wie ein Uhrwerk“ gelaufen und „alle Helfer haben eine super Leistung“ erbracht, bilanziert Diefenbach. Dafür dass so ein Sammeltag reibungslos ablaufen könne, dazu müsse im Vorfeld einiges organisiert werden, so Diefenbach: „Für die Verpflegung von rund 40 Personen mit Frühstück und Mittagessen muss geplant und eingekauft werden; Fahrzeuge und Fahrer müssen angefragt sowie die Entsorgung der Bäume geregelt werden.“ In Zwingenberg wurden sie geschreddert und auf die Kompostanlage gefahren.

Nach getaner Arbeit trafen sich die Akteure im Gerätehaus. Dort warten Karl Machleid, Giacomo Tasca und Peter Schmidt, die in diesem Jahr das Küchenteam bildeten, mit einem leckeren Mittagessen auf die Sammler. Zum Abschluss des Tages besuchte man noch die Kameraden der Feuerwehr Alsbach und ließ den Tag am dortigen Neujahrsfeuer ausklingen.

Dank sagt Diefenbach auch der Kernstadt-Bevölkerung, die „ihre“ Jugendfeuerwehr in den vergangenen Jahren bei der Sammelaktion der Weihnachtsbäume „immer großartig unterstützt hat“. Jugendwart Stefan Diefenbach schließt seine Pressemitteilung mit: „Für die Jugendwehr Zwingenberg war es wieder ein rundum gelungener Samstagvormittag, der den Kids viel Spaß gemacht hat!“

Wer sich für den Sammelservice noch nicht beim Zwingenberger Feuerwehr-Nachwuchs bedankt hat, das aber noch tun möchte: Es ist nie zu spät! Spenden können bei Kassenwart Lutz Machleid (Wäscherei Machleid, Wetzbach 11) abgeben werden. Wer möchte, der kann auch auf das Jugendfeuerwehrkonto überweisen: Jugendfeuerwehr Zwingenberg, Sparkasse Bensheim IBAN: DE 77509500680002126548.

Die Weihnachtsbaumsammelaktion ist für die Zwingenberger Jugendfeuerwehr die größte und wichtigste Einnahmequelle im Jahr. Nur durch diese Spenden können Ausflüge, Unternehmungen und Veranstaltungen mit den Kindern finanziert werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019