Jugendwehr sorgte für kühlende Dusche

Zwingenberg.Auch in diesem Jahr fand im Löschbezirk 5 des Nachbarlandkreises Darmstadt-Dieburg eine Großübung für Jugendfeuerwehren statt. Daran nahmen zum zweiten Mal auch die Nachwuchsbrandschützer aus Zwingenberg teil. Insgesamt waren 120 junge Feuerwehrleute aus elf Jugendwehren des Landkreises Darmstadt-Dieburg sowie die Zwingenberger Jugendwehr beteiligt.

Der Ernstfall wurde an einem Samstag ab 11 Uhr im Ortskern von Alsbach geprobt, Übungsobjekte waren das Rathaus an der Bickenbacher Straße sowie das Bürgerhaus Sonne an der Hauptstraße. Die Aufgabenstellung lautete: „Brandeinsatz mit Menschenrettung“.

Mit Blaulicht und Martinshorn

Die Nachwuchsbrandschützer der JF Zwingenberg, die mit 13 Personen vor Ort waren, wurden am Rathaus eingesetzt und waren für die Brandbekämpfung sowie für den Innenangriff zur Menschenrettung zuständig. Nach einer erfolgreich beendeten Übung ging es für alle Beteiligten zum Alsbacher Feuerwehrhaus, wo ein gemeinsames Mittagessen auf alle wartete. Nach Übung und Mittagessen ging es für die Zwingenberger Jugendfeuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn zur Eröffnungsfeier des Zwingenberger Sportgeländes, wo man einen Löschangriff aufbaute und nach dem Promi-Fußballspiel mit einer kleinen Dusche für große Abkühlung sorgte.