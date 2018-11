Jugendwehren löschten loderndes Feuer gemeinsam

Zwingenberg.Die große Gemeinschaftsübung der Jugendfeuerwehren von Zwingenberg und Alsbach hat bereits Tradition: Bei der gemeinsamen Jahresabschlussübung der Nachwuchs-Brandschützer aus den beiden Kommunen in diesem Jahr handelte es sich bereits um die fünfte Auflage. Ort der Übung war Alsbach, wie Stefan Diefenbach, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg, in einer Pressemittteilung schreibt. Darin heißt es weiter: Auch wenn der Winter an diesem Samstagmorgen mit etwas kälteren Temperaturen seine Boten vorausschickte, war es dennoch ein wunderschöner trockener und sonniger Tag. Also die besten Voraussetzungen für die gemeinschaftliche Großübung der beiden Jugendfeuerwehren. Beide Jugendfeuerwehren trafen sich dazu um 10.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus am Gießer Weg in Zwingenberg, um von dort zur „Einsatzstelle“ auszurücken. Um kurz vor 11 Uhr erfolgte die Alarmierung zu einem Brandeinsatz.

Zügig besetzten die Kinder die Löschfahrzeuge und wurden von ihren Betreuern zum Einsatzort gebracht. Mit zwei Einsatzfahrzeugen – eins aus Zwingenberg, eins aus Alsbach – sowie mit Blaulicht und Martinshorn ging es in die nördliche Nachbargemeinde, wo zur Überraschung der Kinder ein echtes Feuer auf dem Hof der Nachbarwehr loderte. Nach dem ersten Erkunden der Lage durch die Einsatzleitung und dem Absprechen der Einheitsführer wurden sofort die Wasserversorgung aufgebaut und ein erster Löschangriff gestartet, um die Flammen zu bekämpfen und ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

Insgesamt waren rund 20 Jugendfeuerwehr-Kinder und etwa zehn Betreuer beider Wehren in die Übung eingebunden. Die Übung dauerte vom Ausrollen der ersten Schläuche bis zur erfolgreichen Meldung „Feuer aus – zum Abmarsch fertig!“ etwa 20 Minuten. Danach gab es noch ein leckeres Mittagessen bei den Kameraden in Alsbach sowie eine kleine Überraschung aus Zwingenberg.

Die Vorbereitung und Planung der Übung begannen bereits in den Sommermonaten mit dem Sammeln von trockenen Brennmaterial für das Übungsfeuer. Es wurden Ablauf sowie Aufbau und Fahrzeugaufstellung besprochen. Genehmigungen für Nutzfeuer und Alarmfahrt wurden eingeholt. Das Mittagessen musste organisiert und zubereitet werden. Insgesamt engagierten sich rund 50 Akteure.

Überraschung für die Kollegen

Zum Abschluss dieser gelungenen Übung und nachdem sich alle beim Mittagessen gestärkt hatten, gab es für die Alsbacher Jugendwehr noch eine kleine Überraschung von den Zwingenbergern. Die Jugendfeuerwehr Alsbach wurde im Jahr 1968 gegründet, feierte in diesem Jahr also ihren 50. Geburtstag. Auf diesem Anlass überraschten die Zwingenberger ihre Kameraden mit einer Ehrenurkunde sowie einem Präsent. Beides wurde vom Zwingenberger Jugendwart Diefenbach an den stellvertretenden Jugendwart Tobias Götz aus Alsbach überreicht.

Abschließend schreibt Stefan Diefenbach: „Die Veranstaltung der beiden Jugendfeuerwehren war für alle ein voller Erfolg und den Kids hat es wieder großen Spaß gemacht, sich einmal wie die ,Großen’ zu fühlen. Die alljährliche Gemeinschaftsübung ist Zeichen der tollen und kameradschaftlichen Zusammenarbeit der beiden Wehren.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018