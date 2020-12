Jugendwehren verschieben Einsammeln der Christbäume

Zwingenberg/Rodau.Abgesagt werden sollen die traditionellen Weihnachtbaum-Sammelaktionen der Jugendfeuerwehren aus Zwingenberg und Rodau – Stand heute – nicht. Was aber bereits feststeht: Beim geplanten Termin 9. Januar – das ist der Samstag nach dem kirchlichen Fest, das den Heiligen Drei Königen gewidmet ist – wird es nicht bleiben. „Das verbieten die aktuellen Corona-Regelungen“, so der Zwingenberger Jugendwart Stefan Diefenbach, der weiter schreibt: „Ob das Einsammeln der abgeschmückten Christbäume zu einem späteren Zeitpunkt – nach dem bis dato festgelegten Ende des Lockdowns am 10. Januar – durchgeführt werden kann, das wird von Seiten der Stadt Zwingenberg und der Organisatoren Anfang Januar geprüft und bewertet.“ Eine Information an die Bevölkerung, ob eine Sammlung durchgeführt werden kann oder nicht, werde Anfang Januar im Bergsträßer Anzeiger veröffentlicht.

Stefan Diefenbach formuliert abschließend: „Gerne würden die Jugendfeuerwehren aus Zwingenberg und Rodau das traditionelle Einsammeln der Weihnachtsbäume durchführen. Zum einen, weil diese Aktion schon seit Jahrzehnte ein fester Bestandteil im Programm der Jugendfeuerwehren ist, und zum anderen natürlich auch wegen der Geldspenden, die die Jugendabteilungen von der Bevölkerung für das Entsorgen der Bäume erhalten. Mit diesen Spenden werden ein Großteil der Veranstaltungen und Ausflüge für die Kinder und Jugendlichen in den Jugendabteilungen beider Wehren finanziert.“

Matthias Schneider, bei der Freiwilligen Feuerwehr Rodau für deren Öffentlichkeitsarbeit zuständig, weist im Zusammenhang mit der Absage der Weihnachtsbaumaktion am 9. Januar darauf hin, dass damit auch die Altpapiersammlung in Rodau, die zeitgleich stattfinden sollte, abgesagt ist. red

