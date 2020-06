Jugenheimer Freibad öffnet im Juli

Jugenheim.Im Juli können Badegäste wieder ihre Bahnen im Jugenheimer Freischwimmbad ziehen: Auf diese Nachricht haben viele Schwimmbadbesucher sehnsüchtig gewartet.

Das „Corona-Kabinett“ der Landesregierung hatte jüngst entschieden, dass Schwimmbäder und Badeseen in ganz Hessen ihren Betrieb aufnehmen dürfen. In der Bürgermeisterkonferenz des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde daraufhin beschlossen, die Badesaison einheitlich ab Juli zu starten, da es einen entsprechenden Vorlauf braucht, um die Bäder auf die Öffnung vorzubereiten. Unter anderem muss für jedes Schwimmbad ein eigenes Hygienekonzept entwickelt werden. „Wir hoffen, dass wir das Freischwimmbad am 10. Juli aufmachen können“, so Alexander Kreissl, Bürgermeister der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Wie das Ganze genau von statten gehen wird, befindet sich derzeit noch in der Abstimmung – unter anderem mit Schichtbetrieb für die Badegäste und einer Online-Buchung der Tickets.

„Allen Badegästen muss aber klar sein, dass ein Schwimmbadbesuch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Verordnungen ganz anders sein wird als bisher gewohnt. Wichtig ist, dass wir unser Freibad überhaupt öffnen können“, betont der Bürgermeister. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.06.2020