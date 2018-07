Julia Fricke wird Pfarrerin in Hähnlein

Anzeige

Hähnlein.Die Evangelische Kirchengemeinde Hähnlein im Dekanat Bergstraße bekommt nach mehr als einjähriger Vakanz eine neue Pfarrerin. Julia Fricke wird am 1. August ihren Dienst beginnen. Dekan Arno Kreh wird die 46-Jährige am 12. August einführen.

Julia Fricke war zuvor vier Jahre lang Seelsorgerin in den Kirchengemeinden Mossau und Güttersbach im Odenwald. Ursprünglich stammt sie aus Sachsen, wo sie zehn Jahre als Pfarrerin tätig war. Nach Hessen wechselte sie aus familiären Gründen, sie macht aber deutlich: „Ich werde nicht mehr nach Sachsen zurückgehen. In der hessen-nassauischen Kirche herrscht schon eine andere Atmosphäre.“

Viel Wert legt Pfarrerin Fricke auf die Vorbereitung der Gottesdienste. „Ich versuche, sie kreativ zu gestalten. Ich möchte auch verschiedene Formen probieren.“ Durch die Vielfalt der Gottesdienstformen könnten Menschen verschiedener Alters- und Zielgruppen angesprochen werden. An den Gottesdiensten, die sie in Hähnlein besucht hatte, gefiel ihr besonders, dass alle Mitwirkenden selbstständig und selbstbewusst agieren. „Es ist schon wichtig, genau zu wissen, was jeder tut, wenn wir Gottesdienst feiern. In Hähnlein merke ich, hier feiert die ganze Gemeinde. Daran möchte ich festhalten.“ In Hähnlein, so sagt die Pfarrerin, stehe die Kirche mitten im Dorf. „Es gibt hier volkskirchliche Strukturen auch und gerade mit Blick auf das rege Vereinsleben.“ Das habe sie selbst erfahren können, als sie am 17. Juni den Freiluftgottesdienst zum Marktplatzfest hielt. Ihr Ehemann Clemens, der aus dem Odenwald stammt und im Dekanat als Prädikant tätig sein wird, ist ihr bei der Vorbereitung der Gottesdienste eine Stütze. „Wir tauschen uns oft über die Predigtexte aus. Das schätze ich sehr.“ Die Pfarrerin möchte die Gemeindemitglieder in allen Lebenslagen und Lebensabschnitten begleiten. Entsprechend wichtig nimmt sie die Kasualien, von der Taufe bis zur Beerdigung. Neu für sie ist die Betreuung der Evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen in Hähnlein.