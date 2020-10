Junger Radfahrer kollidiert mit Auto

Alsbach.Nachdem es bereits am Sonntagnachmittag (11. Oktober) zu einem Unfall zwischen einem 13-jährigen Radfahrer und einem unbekannten Autofahrer in der Kirchstraße in Alsbach kam, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr war der 13-Jährige mit seinem Bike auf der Lindenstraße in Richtung Kirchstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah er den von rechts kommenden Wagenlenker, woraufhin es zur Kollision beider Fahrzeuge kam, heißt es im Polizeibericht.

Nach dem Aufprall soll der unbekannte Fahrer mit dem schwarzen Van die Unfallstelle in Fahrtrichtung „Schloss“ verlassen haben. Der 13-Jährige stürzte und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Auch sein Fahrrad wurde beschädigt. Ob an dem Wagen des flüchtigen Fahrzeugführers Schäden entstanden sind, ist derzeit nicht bekannt. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.10.2020