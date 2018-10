Junges Talent probiert neues Cello aus

Jugenheim.Der Verein Kultur im Schloss Heiligenberg weist auf das 12. Kammerkonzert-Festival hin, das am 2. und 3. November stattfinden wird. Erneut werden von Wolfgang Kury und Caroline Krömmelbein gebaute Streichinstrumente erklingen. Die junge und von der Fachwelt als „Ausnahme-Cellistin“ gefeierte Xanhuan Xu wird ein neugebautes Violoncello spielen und von Hwanhee Yoo am Klavier begleitet. Auf ihrem Programm stehen am Freitag (2.) ab 19 Uhr folgende Werke:

J.S. Bach (1685-1750) Solo-Suite D-Dur BWV 1012; J. Haydn (1732-1809) Konzert D-Dur Allegro moderato; A. Dvorak (1841-1904) Rondo g-moll op.94; D. Schostakowitsch (1906-1975) Sonate d-moll op.40. Die heute 14 Jahre alte Musikerin Xanhuan Xu begann mit fünf Jahren das Klavierspiel und mit acht Jahren Cello zu spielen. Sie gewann erste Preise und debütierte als Solistin mit Cellokonzerten von Saint-Saens, Lalo und Tschaikowsky.

Das Konzert am Samstag (3.) beginnt ebenfalls um 19 Uhr und wird vom Aris-Quartett bestritten. Wo immer das Ensemble mit Konzerten oder CD-Einspielungen in Erscheinung tritt, da überschlagen sich die Medien und Kritik förmlich in ihrer Begeisterung.

Im Jahre 2009 in Frankfurt am Main gegründet, zählt das Aris-Quartett heute zu den gefragtesten Quartetten seiner Generation mit weltweiten Engagements in großen Konzerthäusern und bei renommierten Musikfestivals. Die vier Musiker lassen sich auf das Experiment ein, auf für sie fremden, aber aus einer Hand gebauten Instrumenten zu spielen. Auch für ein eingespieltes Profi-Quartett ist das durchaus sehr spannend, da es beim Quartettspiel um den gemeinsamen einheitlichen Klangcharakter geht.

Auf dem Programm stehen folgende Werke: J. Haydn 1732 - 1809 Streichquartett B-dur op. 76/4; F. Mendelssohn Bartholdy 1809-1847 Streichquartett Nr. 2a-moll; L.v. Beethoven 1770 - 1827 Streichquartett F -Dur op.59/1.

Eintrittskarten gibt es unter anderem im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) in Bensheim, Telefon: 06251/1008-16. red

