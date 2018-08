Anzeige

Zwingenberg.Der Christliche Verein Junger Menschen, CVJM Zwingenberg, lädt mit Blick auf das bevorstehende Ende der Sommerferien wieder zu seinem neuen Jungschartreffen ein. Eingeladen sind Mädchen und Jungen, die in die 5. bis 7. Klasse gehen, also circa 11 bis 13 Jahre alt sind. In 14-tägigem Rhythmus stehen samstags jeweils von 16 bis 17.30 Uhr Spiel und Spaß sowie Geschichten aus der Bibel und Lieder auf dem Programm, schreibt das Betreuerteam Amy Keil und Felix Wüst in seiner Einladung.

Treffpunkt ist das Evangelische Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22, Eingang Walter-Möller-Straße). Das Programm des zweiten Halbjahres 2018 nachfolgend im Überblick: 18. August: 1,2 oder 3; 19. August: Kerweumzug, 1. September: Auf los geht’s los (festes Schuhwerk erforderlich), 15. September: Schubkarrenrallye, 13. Oktober: Drachenbauen leicht gemacht, 27. Oktober: Hoch, höher, am höchsten, 10. November: Der große Preis, 24. November FBK (Fröhliche Bibelkunde), 8. Dezember: Stockbrot.

Weitere Fragen beantwortet Felix Wüst per Telefon: 0157/88051317 oder per E-Mail: felix.wuest@cvjm-zwingenberg.de. red