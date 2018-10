Rodau.Am Dienstag, 23. Oktober, wird im Rodauer Kinder-Kino der Film „Justin – völlig verrittert“ gezeigt. Die Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus beginnt – wie immer – um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Film hat keine Altersbeschränkung, die Altersempfehlung liegt jedoch bei 8 Jahren. Der Kinderfilm aus Spanien, produziert im Jahre 2013, hat eine Länge von 96 Minuten.

Zur Handlung: Der Hauptdarsteller Justin lebt in einer fantasievollen und kreativen Version des Mittelalters, genauer gesagt im fiktiven Königreich Gammelonien. In dieser Welt sind die Zeiten der tapferen Ritter schon lange vorbei. Vielmehr wird das Leben der Bewohner durch komplizierte Regeln bestimmt. Was wiederum auch ein Grund dafür ist, dass Justin - wie sein verstorbener Großvater - Ritter werden möchte. Justins Vater hat jedoch eine andere Vorstellung von dessen Zukunft. Jedoch wird Justin von seiner Großmutter darin bestärkt, seinen Traum zu verfolgen, sie gibt ihm einen wertvollen Hinweis mit auf den Weg. Auf der Suche nach dem verschwundenen Schwert seines Großvaters, lernt er eine mutige Mitstreiterin kennen. Mit ihr zusammen erlebt er ein aufregendes Abenteuer… kg/nj

