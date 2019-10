Kabarett gegen Ahnungslose, die eine Meinung haben

Zwingenberg.„Flüsterwitz“. Nein, nicht den hinter vorgehaltener Hand erzählten, leicht anzüglichen Herrenwitz, meint Lisa Fitz mit dem Titel ihres aktuellen Programms, mit dem sie am Freitag im rappeldicht besetzten Mobile-Keller in Zwingenberg gastierte. Mit ihrem politischen Kabarett zielt Fitz auf den subversiven Witz, wie er in Diktaturen heimlich weitererzählt wird. In Deutschland darf man zwar

...