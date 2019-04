Kabbaratz kommt ins Mobile

Zwingenberg.Am Samstag, 27. April, kommt das Duo Kabbaratz mit seinem Programm „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“ ins Theater Mobile in Zwingenberg. Beginn ist um 20 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: „Dieser Abend ist nicht nur eine Liebeserklärung an das gedruckte Wort; es geht auch darum, was mit unserer Gesellschaft passiert, wenn immer weniger Menschen lesen können. Wir reden nicht von Weintrauben. Schreiben durch hören klingt gut – wie begreifen durch reden – und das hört man überall.“

Auch Kabbaratz ist in seinem 30. Programm der Überzeugung: Es gibt Verkehrsschilder, die Menschen schlicht überfordern; und es gibt Beipackzettel, die schrecken vom Lesen ab.

Evelyn Wendler ist verständnisvoll geblieben. Peter Hoffmann ist dagegen noch konservativer geworden: Früher war nicht alles besser, aber damals war trotz Digitalisierungsmangel mehr Text und weniger Papier. red

Info: Weitere Infos und Karten unter www.mobile-zwingenberg.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019