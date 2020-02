Kammerkonzert für Klavier und Klarinette

Jugenheim.Der Verein Kultur im Schloss Heiligenberg weist auf ein Konzert mit dem Titel „Expression“ hin, Ausführende sind Aleksandra Mikulska (Piano) und Erwin Thomczyk (Klarinette). Sie gastieren am 1. März, Sonntag, ab 19 Uhr im Gartensalon des Schlosses Heiligenberg. In einer Pressemitteilung schreiben die Veranstalter:

Aleksandra Mikulska gehört zu den bedeutendsten Vertretern einer jungen Generation von Ausnahmepianisten. Die von Frédéric Chopin einst für das Klavierspiel geforderten Eigenschaften verkörpert sie in höchstem Maße: Sensitivität, musikalische Ausdrucksfähigkeit und makellose, transparente Spieltechnik. Ihre Interpretationen wurden mit zahlreichen internationalen Prämierungen ausgezeichnet.

Hochkarätige Ausbildung

Den Grundstein für ihre hochkarätige Ausbildung legte Aleksandra Mikulska mit dem Besuch des Polnischen Nationalen Musiklyceums „Karol Szymanowski“ in Warschau. Im Anschluss studierte sie an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Danach zog es sie nach Imola an die Eliteakademie „Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro“. An der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover vervollkommnete sie ihre pianistische Ausbildung mit dem Konzertexamen. Studienbegleitend besuchte sie internationale Meisterkurse.

Aleksandra Mikulska vereint die drei musikalischen Traditionen der Länder Polen, Deutschland und Italien zu einem unverwechselbaren Stil. Ein Schwerpunkt ihres künstlerischen Wirkens liegt in der Verbreitung der Musik der großen Komponisten ihrer polnischen Heimat. Aleksandra Mikulska ist Präsidentin der „Chopin-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.“ in Darmstadt.

Der Klarinettist Erwin Thomczyk stammt ebenfalls aus Polen. Den ersten Klarinettenunterricht erhielt er mit elf Jahren am staatlichen Musikgymnasium „Frederyk Chopin“ in Beuthen. Es folgte das Musikstudium an der Hochschule für Musik in Heidelberg-Mannheim. Thomczyk wirkte viele Jahre lang als Klarinettist im Nationaltheater Mannheim und im Staatstheater Darmstadt.

Er gewann erste Preise bei Internationalen Klarinettenwettbewerben. Seit mehreren Jahren ist Thomczyk Dozent an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt und solistisch als auch kammermusikalisch mit verschiedenen Ensembles tätig.

Auf dem „Expression“-Programm für Klavier und Klarinette stehen Werke von Frederic Chopin, Maurice Ravel, Niels W. Gade, Karol Szymanowski und Francis Poulenc. Eintrittskarten gibt es im Medienhaus des BA am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6) in Bensheim, Telefon: 06251/1008-16. red

